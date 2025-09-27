Ascanio Pacelli: "Amo Katia Pacelli, abbiamo superato delle crisi"

Silvia Toffanin spalanca le porte di Verissimo ad Ascanio Pacelli, uno dei protagonisti del Grande Fratello 4, dove trovò l’amore con Katia, i due regalarono una delle storie di amore più amate tra quelle nate in un reality. Ascanio Pacelli, che vedremo nei prossimi giorni nel salotto del nuovo Grande Fratello come opinionista, ha raccontato dalla Toffanin i segreti del suo amore di vent’anni con la moglie Katia: “Ho la fortuna che, a distanza di tanti anni, mia moglie mi piace ancora tanto fisicamente, c’è una grande complicità tra di noi, e poi è una mamma fantastica”. I due hanno messo al mondo due figli, Matilda e Tancredi, capaci di suggellare ulteriormente l’amore dei loro genitori.

Non sono mancate però anche delle crisi tra Ascanio e Katia, come confidato dallo stesso ex gieffino a Verissimo oggi sabato 27 settembre 2025: “Quando è nata mia figlia Matilda, abbiamo vissuto una crisi perché Katia era molto focalizzata sulla maternità, poi una notte ne abbiamo parlato perché non volevo fare finta di niente. I momenti di crisi possono anche esserci quando accadono cose complicate in famiglia: abbiamo passato dei primi mesi dell’anno difficilissimi”.

Ascanio Pacelli e l’amore con Katia Pedrotti: “Non può essere sempre come all’inizio”

Parlando del suo amore con Katia Pedrotti, Ascanio Pacelli si è detto felice della sua storia d’amore con Katia Pedrotti, pur consapevole che oggi le cose non possono essere fiammanti come i primi tempi:

“Con Katia ci sopportiamo e ci supportiamo. Bisogna capire che in un rapporto non ci può essere sempre la fiamma del primo anno, ma ci deve essere una costruzione di qualcosa” le parole dell’ex Grande Fratello a Verissimo.

