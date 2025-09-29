Tutto quello che c'è da sapere su Ascanio Pacelli che torna al Grande Fratello 2025 come opinionista in studio.

Ascanio Pacelli, a distanza di anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, torna protagonista del reality show come opinionista. Sono trascorsi anni da quando Ascanio, sconosciuto come tutti i suoi coinquilini, varcava la famosa porta rossa della casa più famosa d’Italia. Classe 1973, figlio di Maria Antonietta Campedelli e Filippo Pacelli, fa parte di una famiglia nobile di Roma. E’ stato un giocatore professionista di golf e, dopo la partecipazione al reality, ha avuto altre esperienze nel mondo dello spettacolo lavorando come inviato, nel 2006, della trasmissione Rai “Il treno dei desideri”.

Il reality show ha cambiato profondamente la vita di Ascanio, sia professionale che sentimentale. Durante la permanenza nella casa, infatti, si invaghisce di Katia Pedrotti con cui, però, l’amore scoppia definitivamente al termine del reality show. Dopo il matrimonio celebrato nel 2005, la coppia, tuttora molto affiatata, ha due figli: Matilda, nata nel 2007, e Tancredi, nato nel 2013 e tutti e quattro si mostrano insieme sui social condividendo anche immagini dei viaggi e dei momenti che trascorrono in famiglia.

Ascanio Pacelli: la crisi con Katia Pedrotti e la malattia della mamma

Tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti l’amore è grande e diventa ogni giorno sempre più importante ma i momenti difficili, tra i due, non sono mancati. «Oggi stare insieme tanto tempo è una rarità. Noi ci supportiamo e ci sopportiamo. Discutiamo ancora, a volte non ci parliamo per giorni», ammette. «Ma ho due fortune: la desidero ancora, dopo tutti questi anni. E poi è una mamma fantastica», ha dichiarato Ascanio ai microfoni di Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Ascanio Pacelli ha parlato anche di un momento difficile che sta affrontando legato alla malattia della mamma. “Mia madre sta attraversando un momento difficile. Un genitore è sempre un punto di riferimento, ma all’improvviso ti rendi conto che i ruoli si invertono e devi essere tu quello che dà forza. A quel punto ti chiedi: sono in grado? Non è facile. Per fortuna mio fratello è una roccia. È la vita”, ha aggiunto Pacelli che, da questa sera, è pronto a commentare le dinamiche del Grande Fratello.

