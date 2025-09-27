Ascanio Pacelli e la malattia del figlio Tancredi a Verissimo: "Molto duro e inaspettato per me e mia moglie Katia Pedrotti. Ecco come sta adesso"

Ascanio Pacelli e la malattia figlia Tancredi: “Molto duro e inaspettato”

È pronto per una nuova avventura televisiva Ascanio Pacelli che sarà uno degli opinionisti del Grande Fratello di Simona Ventura e per l’occasione è ospite nella puntata di oggi, sabato 27 settembre di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin Ascanio si sbilancerà non solo sulla sua nuova esperienza ma anche sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Proprio nella Casa più spiata d’Italia vent’anni fa ha conosciuto e si è innamorato di Katia Pedrotti, oggi sua moglie, ed i due hanno avuto due figli ma nei mesi scorsi la malattia del figlio di Ascanio Pacelli ha minato non poco la serenità familiare.

Non è mai stato rivelato qual è la malattia di Tancredi, figlio di Ascanio Pacelli, ma a gennaio la coppia ha annunciato di star attraversando un periodo duro. Hanno rivelato che il loro figlio è stato per un periodo ricoverato in ospedale in alcune strutture ma non si sono sbilanciati oltre, non hanno rivelato i motivi e cos’è successo al piccolo spiegando di volere privacy e riservatezza chiedendo a tutti coloro che li seguono e li apprezzano di rispettare la loro decisioni. Un paio di mesi dopo, tuttavia, è stato lo stesso Ascanio a rompere il silenzio e rivelare come sta il figlio Tancredi una recente intervista.

Tancredi, chi è e malattia del figlio di Ascanio Pacelli: “Adesso sta bene”

In una recente intervista riportata da Today.it, Ascanio Pacelli ha rivelato come sta il figlio Tancredi: “Adesso sta bene. Anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato. Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza. Quando il destino ti tocca i figli, fatichi ad accettarlo. Poi però abbiamo vissuto in alcune strutture delle situazioni che ci hanno fatto capire quanto siamo fortunati da questo punto di vista”.

Tancredi, 14 anni compiuti lo scorso febbraio, non è l’unico figlio di Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, la coppia ha anche una figlia Matilda nata nel 2027.

