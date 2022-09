Ascanio Pacelli/ “Il GF mi ha dato tanto, ora farò un film insieme a mio Tancredi”

Dopo il trionfo al Grande Fratello vip del 2004, Ascanio Pacelli è pronto a debuttare nel suo nuovo film presentato al Festival del Cinema di Venezia “Il tempo è nostro”, dove farà la parte di un giovane ricco e appassionato di golf.

In un’intervista rilasciata a SuperGuida TV Ascanio Pacelli, racconta di quanti punti ha in comune con il figlio Tancredi e dice “Il nome Tancredi suscita in me forti emozioni perché ho dato proprio questo nome a mio figlio.

Mio figlio Tancredi interpreterà me da piccolo nel film. Sono stato felice di condividere con lui questa esperienza.” L’ex concorrente nell’intervista, racconta di quanto crede nei valori dell’amicizia e della famiglia e di quanto in questi anni il golf gli abbia dato da vivere e poi continua ” Avrei voluto diventare un campione in questo sport ma gli insuccessi mi hanno permesso di essere qui oggi. Il golf mi ha insegnato a sopportare e a sconfiggere il giudizio degli altri”.

Pacelli, rivela che la passione per il golf lo accompagna fin da quando era bambino “Mio padre e mia madre giocavano a golf mentre io mi presentavo al circolo con il pallone sotto al braccio. Dopo aver rotto due vetrate, ho capito che il calcio non era per me e mi sono iniziato a dedicare al golf, uno sport che in questi anni è cambiato molto.” Oggi Ascanio Pacelli è manager di un campo di golf chiamato “Terre dei Consoli” ed è consigliere della Federazione Italiana Golf. Pacelli parla di questo sport al Festival del cinema con una forte emozione.

Ascanio Pacelli: “Al GF ho incontrato la donna della mia vita”

Per Ascanio Pacelli si tratta di un vero e proprio debutto e dice: “dopo il Grande Fratello ho provato a fare questo mestiere. Ho avuto la fortuna con Claudio Amendola di fare una fiction in cui interpretavo un sequestratore.

In quel periodo tra l’altro mia figlia ogni volta che tornavo a casa mi guardava in modo strano e mi diceva che ero pericoloso. Non sono un attore e ho fatto sempre altro”, continua poi l’intervista raccontando di quante mortificazioni riceveva dai registi durante i provini. “Io penso che per un regista la vittoria più grande sia far diventare capace una persona che prima non lo era. La mia vita è sempre stata una sorpresa continua e non lo so cosa accadrà in futuro”.

L’ex concorrente, Ascanio Pacelli, durante l’intervista rilasciata parla della sua famiglia e della storia con la moglie Katia Pedotti proprio conosciuta al GF nel 2004 “Oggi non parteciperei più. Quello che mi ha dato quell’edizione del reality è qualcosa di irripetibile. Nella casa ho conosciuto la donna che è diventata mia moglie. Ho vissuto quell’esperienza senza avere alcuna aspettativa”. Ascanio Pacelli parla inoltre di quanto il programma nel corso degli anni sia cambiato e di quante pretese abbiamo i concorrenti delle ultime edizioni. Inoltre racconta ancora una volta di quanto sia stata unica la sua esperienza nel programma. Pacelli conclude l’intervista dicendo: “Senza quel reality non sarei qui a presentare il film. Sarò sempre grato al Grande Fratello.”

