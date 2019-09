Ascanio Pacelli/ Piange per i figli: “Sono pazzo di loro” (Vieni da me)

Pronipote di Papa Pio XII, Ascanio Pacelli continua la sua avventura nel mondo dello spettacolo dopo l’esordio nella casa del Grande Fratello. Sposato con Katia Pedrotti, conosciuta nel reality show Mediaset, il 46enne è stato ospite a Vieni da me: «Mi sento normale, assolutamente normale: viviamo in un’epoca dove tutti si aspettano qualcosa. Ho la fortuna di avere un Papa (Eugenio Pacelli, Papa Pio XII) in famiglia». Caterina Balivo gli mostra una foto di Antonella Clerici, che lo scelse nel 2006 per condurre Il treno dei desideri: «Antonella mi ha fatto il più bel regalo: mi ha dato la possibilità di poter fare questo mestiere. Lei mi ha fatto godere, mi ha dato una possibilità di poter lavorare con una professionista come lei e di poter provare a realizzare un sogno a persone con dei problemi».

ASCANIO PACELLI: “SONO PAZZO DEI MIEI FIGLI”

Ascanio Pacelli sarà presto protagonista a teatro con la commedia Ricette d’amore, dove sarà la «la povera vittima di quattro donne». Lavoro ma anche famiglia, con l’ex gieffino che si è commosso parlando dei suoi due figli, Matilde e Tancredi: «Sono pazzo di loro». Una battuta su Tiger Woods: «E’ il più figo di tutti. E’ diventato più famoso per gli scandali sessuali che per le sue gesta sportive: ha distrutto ogni tipo di record nel mondo del golf, lui un uomo di colore. Quando si è scoperto che da uomo perfetto aveva 24 amanti… E’ l’emblema del golf: io, nel mio piccolo, sto provando a fare conoscere questo sport in Italia. Incontrare uno che ha vinto così tanto, mi ha emozionato». Infine, l’amore con Katia Pedrotti: «E’ troppo facile mollare: non esiste la famiglia del Mulino Bianco, esistono momenti di crisi. Non c’è parola magica, io e Katia viviamo il rapporto con semplicità».

