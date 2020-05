Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo/ Quest’anno si celebra il 24 maggio

Pubblicità

L’Ascensione di Signore Nostro Gesù Cristo quest’anno cade nel giorno del 24 maggio. È una ricorrenza cristiana che varia di anno in anno in quanto, secondo la tradizione, cade per la precisione esattamente quaranta giorni dopo la risurrezione e quindi il giorno di Pasqua e precede di 10 la solennità della Pentecoste. Secondo quanto riportato dagli Atti degli Apostoli, l’Ascensione che di fatto è la salita al cielo di Gesù è anche l’ultimo evento di vita terrena. Non ci sono evidenze storiche di questo evento ma il tutto viene raccontato e riportato nei vangeli ed anche negli Atti degli Apostoli anche se ci sono delle discordanze temporali. Per quanto concerne il luogo dove l’Ascensione è avvenuta l’unico testo a fanne riferimento in maniera esplicita è il Vangelo secondo Luca dal quale si apprende che il tutto sarebbe avvenuto nei pressi della città di Gerusalemme ed in particolare si parla dell’ultima apparizione di Gesù che prima di salire al cielo accompagnò i propri discepoli lungo la strada che conduceva alla città di Betania (oggi si chiama in arabo Azariyeh e fa parte del territorio della Cisgiordania) che all’epoca faceva parte della regione della Giudea. Anche negli Atti degli Apostoli si fa un piccolo cenno sul luogo in cui avvenne l’Ascensione ed in particolare si parla del monte degli Ulivi.

Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo, le prime commemorazioni

Le prime commemorazioni del giorno dell’Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo vedevano i cristiani doversi riunire all’interno di grotte e dare avvio ad alcune cerimonie. Questo probabilmente è dovuto al timore di poter essere scoperti ed arrestati visto che nei primi secoli di diffusione, il Cristianesimo venne lungamente osteggiato dall’Impero Romano con le tremende persecuzioni volute fortissimamente da alcuni imperatori tra cui soprattutto Diocleziano. Le cose cambiarono in meglio grazie all’imperatore Costantino e al suo famoso ed omonimo editto grazie al quale fu data la possibilità ai cristiani di poter celebrare liberamente il proprio culto. Infatti, proprio sul Monte degli Ulivi l’Imperatore Costantino per assecondare un desiderio di sua madre Elena, fece erigere una basilica conosciuta con il nome di Eleona Basilica. Questa basilica nel corso dei secoli è stata più volta distrutta e ricostruita a seconda delle dominazioni che hanno caratterizzato la storia di Gerusalemme. Per quanto concerne le attuali celebrazioni cattoliche, prima dell’Ascensione si da il via al cosiddetto triduo noto anche con il termine di Rogazioni.



