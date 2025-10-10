Ascolti 9 ottobre 2025, chi ha vinto la sfida dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: nuovo duello tra De Martino e Scotti

Affari tuoi e La ruota della fortuna: prosegue la sfida degli ascolti

Una delle più entusiasmati sfide televisive di questa stagione, e più in generale degli ultimi anni, è sicuramente quella che sta andando in scena in queste settimane nella fascia dell’access prime time. Da un lato il ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino, confermato alla sua seconda stagione consecutiva, dall’altro il grande successo de La ruota della fortuna con Gerry Scotti che sta ben figurando sin dalla scorsa estate.

Il pubblico si sta appassionando a questa inedita sfida, condita anche da reciproche frecciatine a distanza che contribuiscono e non poco ad alimentare questa “battaglia” a suon di ascolti. Dopo settimane di predominio della Ruota, però, nella serata di mercoledì è arrivato il sorpasso di Stefano De Martino su Gerry Scotti.

Il gioco dei pacchi ha fatto registrare 5.092.000 telespettatori e il 24.5% di share, mentre la Ruota ha totalizzato 5.035.000 telespettatori pari al 24.2% di share. Una vittoria sul fil di lana, ma De Martino sarà riuscito a riconfermarsi anche nella serata di ieri?

Ascolti 9 ottobre 2025: contro-sorpasso Gerry Scotti su Stefano De Martino

In questo nuovo capitolo nella sfida degli ascolti dell’access prime time, andiamo a scoprire i dati Auditel che i due programmi hanno registrato nella serata di ieri, giovedì 9 ottobre 2025. Dopo il sorpasso di Affari tuoi, infatti, si segnala il contro-sorpasso de La ruota della fortuna che è tornato a vincere la serata, sebbene le distanze continuino a rimanere sottilissime.

Nello specifico, Affari Tuoi ha totalizzato 4.811.000 spettatori e il 23.3% di share, mentre La ruota della fortuna ha raccolto 5.211.000 spettatori e il 25.3%. Il gioco dei pacchi, dopo una serata in testa, ha dovuto nuovamente cedere lo scettro alla diretta concorrenza di Canale 5; la tendenza degli ultimi giorni sembra però essere cambiata, con le distanze che si sono fatte sempre più ravvicinate rispetto all’iniziale e netto predominio di Scotti sul collega di Rai 1, rendendo la sfida sempre più aperta e ancor più appassionante…