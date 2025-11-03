Ascolti deludenti per il Grande Fratello: Mediaset blocca subito il raddoppio, giovedì torna una fiction amatissima dal pubblico!

Solo pochi giorni fa Simona Ventura aveva annunciato il doppio appuntamento settimanale del giovedì per il Grande Fratello, eppure quello che è successo è stato un flop totale: gli ascolti si sono fermati solo al 13% di share, uno dei punti più bassi della storia del reality. Appena un milione e 620 mila persone hanno visto la trasmissione di Canale 5, e una volta usciti i dati spaventosi, Mediaset ha subito deciso di correre ai ripari e cambiare strategia.

Dopo l’esperimento andato malissimo, ecco che dal palinsesto è sparita la doppia diretta del giovedì. Purtroppo ormai da anni il Grande Fratello non riesce a conquistare i cuori dei fan come ai tempi d’oro, e nemmeno con l’edizione vintage, che in teoria ci dovrebbe restituire quell’autenticità di cui ci si innamorava nei primi anni Duemila. Sul web si vocifera anche di una chiusura anticipata del reality di Simona Ventura, che già di per sè sarebbe durato meno delle edizioni standard.

Grande Fratello salta il giovedì: al suo posto la serie Il Conte di Montecristo

Cosa va in onda al posto del Grande Fratello al giovedì? L’Azienda di Cologno Monzese ja deciso di trasmettere la serie Il Conte di Montecristo, che lo scorso anno aveva ottenuto ottimi risultati in termini di share, con spettatori incollati allo schermo ogni settimana per scoprire le vicende intricate di Edmond Dantès. Ci sono pochi dubbi che la fiction farà meglio del Grande Fratello, ma è ancora tutto da vedere. Ormai, resta semplicemente chiaro che questa edizione del Grande Fratello non sta funzionando come si sperava, e che il doppio appuntamento settimanale era una mossa troppo azzardata per il reality di Simona Ventura. Al momento, invece, si attende la puntata di lunedì 3 novembre con Valentina Piscopo che rientrerà nella casa per dare un ultimatum al suo compagno Domenico D’Alterio. Ecco cos’hanno riportato i conduttori di Mattino Cinque, spoilerando le vicende di oggi: “Questa sera Valentina rientrerà nella casa per dare un aut aut a Domenico…“.