Ascolti Il paradiso delle signore in crisi: scappa da La forza di una donna e cambia orario: Rivoluzionata la programma del pomeriggio di Rai1

Il paradiso delle signore scappa da La forza di una donna: ascolti in crisi e cambia orario

L’ottava stagione del Paradiso delle signore sta faticando non poco negli ascolti, complice l’agguerrita concorrenza con La forza di una donna la soap di Rai1 è in piena crisi di ascolti, partita in sordina a metà settembre in queste settimana ha raggiunto una dignitosa media del 16-17% di share ben lontana dai fasti degli anni scorsi quando raggiungeva picchi del 24% e soprattutto costantemente battuta dalla soap turca La forza di una donna trasmessa quasi contemporaneamente su Canale 5 che ha superato la media del 22% di share. Solo per fare un esempio la puntata di ieri ha totalizzato 22.7% di share radunando 1.889.000 telespettatori.

Per questo motivo come hanno riportato vari siti tra cui il sempre attento DavideMaggio.it Rai1 ha deciso di correggere il tiro, di aggiustare la programmazione del pomeriggio posticipando la partenza della soap ambientata nell’Italia degli anni ’60 a partire proprio da oggi, venerdì 31 ottobre 2025. Come cambia il pomeriggio di Rai1? Quando va in onda Il paradiso delle signore e qual è il nuovo orario? La soap andrà in onda più tardi, a partire dalle 16.15 circa in questo modo scanserà lo scontro diretto con la soap turca La Forza di una donna che va in onda dalle 16.10 fino alle 16.45. La sfida tra le due soap è più agguerrita che mai e cresce l’attesa per scoprire che la nuova mossa della Rai ne trarrà giovamento negli ascolti.



Nuova programmazione per il pomeriggio di Rai1: Il paradiso delle signore cambia orario e traina La vita in diretta di Alberto Matano

A partire da questo pomeriggio il palinsesto di Rai 1 subirà delle variazioni. Innanzitutto, la rete ha deciso di anticipare il blocco informativo del TG1 alle 16.00 per poi lasciare spazio alle 16.15 a Paradiso delle signore fino alle 17.10 circa. La soap a questo punto farà da traino diretto a La vita in diretta e sicuramente il talk di Alberto Matano potrebbe beneficiarne. Il nuovo orario della soap di Rai1 con protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Pietro Masotti, Gloria Radulescu e Simone Montedoro riuscirà ad alzare ulteriormente gli ascolti in questa stagione in calo soprattutto a casa de La forza di una donna? Vedremo se tale mossa porterà gli effetti sperati.