Dopo sei mesi di Grande Fratello Canale5 ha deciso di mandare in onda The Couple, con un risultato disastroso mai visto prima, per poi riprovarci con una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, quest’anno non più condotta da Vladimir Luxuria bensì da Veronica Gentili, che ha debuttato propio ieri aiutata dagli interventi puntuali di Simona Ventura, una che il reality lo ha condotto benissimo negli anni passati quando davvero il pubblico non vedeva l’ora di scoprire cosa sarebbe successo ai concorrenti.

La prima puntata ha raccolto degli ascolti piuttosto tiepidi: 2.039.000 spettatori con uno share del 18.9%. E la concorrenza era rappresentata dalla premiazione dei David di Donatello, che di certo non raccoglie di solito grande pubblico. Per questo Mediaset sta correndo un grande rischio: quello di confezionare l’ennesimo flop. La risposta a tutto questo lo darà il risultato in termini di ascolti della 2^ puntata in onda la prossima settimana.

Isola dei Famosi ascolti: la 2^ puntata farà meglio della prima oppure calerà?

È molto semplice: la prima puntata di un programma, che sia un talent o un reality, è viziata dall’effetto curiosità del pubblico che accende il piccolo schermo per vedere cos’ha da offrire. Più di due milioni hanno seguito l’esordio di Veronica Gentili all’Isola dei Famosi nella serata di ieri, ma quanti saranno la prossima settimana? Il reality show di Canale5 sarà in grado di canalizzare più spettatori oppure subirà un drastico calo? Intanto si è venuti a sapere che Rocco Casalino ha rifiutato di partecipare in veste di naufrago.

Erano stati seicentomila spettatori in più l’anno scorso a seguire il programma isolano condotto da Vladimir Luxuria. Ormai il pubblico che arriva da sei mesi di Grande Fratello ha bisogno di essere stupito, di prendersi una pausa dai reality show, ma l’azienda non sembra più sapere intercettare il gusto del pubblico. Basti pensare a The Couple: interrotto pochi attimi fa, con il montepremi dato in beneficenza.