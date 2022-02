Ascolti prima serata Sanremo 2022: 54,7%/ Amadeus da record: mai così bene dal 2005

Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2022 sono letteralmente stratosferici: i dati diramati restituiscono un clamoroso 54,7% di share, con più di 10 milioni di telespettatori incollati al televisore (10.911.000, per la precisione). Anche i dati auditel digitali in prime time hanno fatto segnare il 40% in più rispetto a un anno fa, a conferma dello strepitoso successo della kermesse trasmessa su Rai Uno, attorno alla quale c’era un’attesa spasmodica nei giorni scorsi, tramutatasi poi in un autentico plebiscito bulgaro.

Entrando più nel dettaglio delle statistiche diffuse, scopriamo che la prima parte della puntata, dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all’1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori, con il 55,4% di share. Davvero oltre ogni più rosea aspettativa della vigilia.

FESTIVAL DI SANREMO, ASCOLTI PRIMA SERATA: ESORDIO CON IL BOTTO PER AMADEUS

Un esordio davvero con il botto per il Festival di Sanremo 2022 in termini di ascolti, se si considera che nel 2021 lo share fu pari al 46,6%. Amadeus, insomma, ha letteralmente sovvertito i pronostici, anche quelli dei bookmakers, che nei giorni scorsi avevano azzardato un comunque lusinghiero 49% per il debutto della tenzone canora in landa matuziana. Sarà merito del bacio tra il conduttore e il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, voluto da Fiorello perché, a suo dire, si tratterebbe di un rito scaramantico che premia in termini di ascolti? Chissà, ma nel frattempo la ricetta ha funzionato benissimo e non è escluso che “Ciuri” non possa inventarsi nuove trovate per far salire ulteriormente l’indice d’ascolto.

A proposito di numeri, giova precisare che la serata di martedì 1° febbraio 2022 entra di diritto negli annali di Sanremo, superando anche il primo festival di Baglioni in termini di share medio e il Baglioni Bis per spettatori che per share. Lo riporta l’agenzia stampa “Adnkronos”, che spiega che “erano 17 anni che la media di share della prima serata non superava il 54% di share. Bisogna risalire al Festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini, quando lo share medio della serata d’esordio fu del 54,78% di share”. Sbaragliata la concorrenza: su Canale 5 “Poveri ma ricchissimi” ha incollato davanti al video 1.308.000 spettatori, con uno share del 5,21%. Su Rai 2 “211 – Rapina in corso” ha racimolato poco più del 2% di share, mentre su Italia 1 “Noi” ha raccolto il 2,41%. Su Rai3 #Cartabianca è stato visto da 747mila spettatori con il 3,18%, su Rete 4 “Fuori dal Coro” ha totalizzato il 3,57% e su La7 “DiMartedì” il 4,02%. Di poco sopra l’1% “Italia’s Got Talent” su Tv8.



