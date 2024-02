Ascolti Sanremo 2024: prima puntata 65,1% di share/ Quasi 3 punti percentuali in più rispetto al 2023

In diretta a Storie Italiane i dati degli ascolti della prima puntata del Festival di Sanremo 2024. Secondo quanto fatto sapere dal programma del primo canale di Rai Uno, la prima serata dello show sanremese ha totalizzato ben il 65,1 percento, quindi in vantaggio rispetto all’anno scorso. Eleonora Daniele ha infatti ricordato che l’anno scorso, la prima puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo ottenne 62,4 punti percentuali di ascolto, quindi quasi tre punti percentuali in meno. In totale sono stati 10,6 milioni circa i telespettatori, contro i 10,7 dell’edizione 2023.

Si tratta senza dubbio di un risultato molto importante anche perchè la prima serata del festival di Sanremo 2024 è stata tutto sommato “normale” rispetto ad un anno fa, visto che non si sono verificati scandali o caos, mentre un anno fa di questi tempi ci fu il boom della presenza sul palco dell’Ariston di Chiara Ferragni, senza dubbio di spicco. Quest’anno Amadeus ha pensato ad un festival della pura musica, un suo omaggio e nel contempo un suo saluto dopo cinque conduzioni di fila. Riccaro Signoretti, noto giornalista, in collegamento a Storie Italiane ha commentato: “Numeri pazzeschi con uno spettacolo fatto di musica”.

ASCOLTI PRIMA PUNTATA SANREMO 2024: 65,1% DI SHARE: “SARÀ DAVVERO L’ULTIMO FESTIVAL DI AMADEUS?”

Alba Parietti, presente negli studi del talk di Rai Uno, ha aggiunto: “Un leggero calo di telespettatori di Sanremo 2024 rispetto all’anno scorso ma come mai lo share è più alto? Visto che è finito a tarda ora ovviamente ci sono meno persone che guardano”. La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 è durata circa 20 minuti in più rispetto all’esordio della 73esima edizione e questo potrebbe quindi aver spostato l’ago della bilancia dello share.

Del resto dopo mezzanotte si diradano i telespettatori, di conseguenza con numeri più bassi è anche più semplice fare percentuali più elevate. In ogni caso il successo è stato straordinario e la critica sembra aver apprezzato a pieni voti lo show ma anche la musica e i cantanti. Nella prima parte, il prime time, fino alle 22:30 sono stati totalizzati 15 milioni di spettatori, circa un milione in più rispetto ad un anno fa. Con uno share così a Storie Italiane si domandano se davvero sarà l’ultimo Festival di Amadeus.

