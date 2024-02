Ascolti Sanremo 2024 quarta serata: 67,8% di share e 11,8 milioni/ Amadeus batte ogni suo record

Come ogni mattina anche oggi, sabato 10 febbraio 2024, sono arrivati i dati circa gli ascolti della quarta serata del Festival di Sanremo 2024. La kermesse musicale dell’Ariston sta registrando quest’anno dei dati impressionanti, con una media esatta di circa 10 milioni di spettatori per le prime tre serate. Si è partiti con il botto con il 65% di share, quindi una lieve flessione alla seconda serata al 60% (-3 punti circa rispetto al 2023), poi il nuovo rialzo in terza serata sempre con il 60% di share, per una crescita di due punti su base annua.

Sanremo 2024, Leandro De Amicis: “Quando mangio? Sempre dopo il Festival”/ “Preferito dell'orchestra...”

Gli ascolti della quarta serata di Sanremo 2024 hanno confermato questo trend da record, visto che lo show è stato visto da 11 milioni e 893 mila telespettatori con ben il 67,8 per cento di share, migliorando il record dell’anno scorso che si era fermato a quota 66.5 per cento di share. Prendendo i numeri nel dettaglio, Sanremo Start, dalle ore 20:45 alle 21:19 è stato seguito da 12.824.000 spettatori e il 52.2%. La prima parte dello show, invece, dalle 21:25 alle 23:35, è stata vista da 15.531.000 spettatori per il 65.1% di share. Infine la seconda e ultima parte, 23.38 all’1.59, con ben 8.398.000 e un incredibile share del 73.2%.

Festival di Sanremo: l'Albo d'oro dei vincitori/ L'elenco dal 1951 al 2023: chi è l'artista più premiato?

ASCOLTI SANREMO 2024 QUARTA SERATA: IL RAFFRONTO CON GLI ALTRI ANNI

Facendo un rapporto con il Festival di Sanremo 2023, l’anno scorso lo share era stato del 66,5 per cento con 11,1 milioni di spettatori di media, divisi in 15 milioni e 65,2 per cento di share nella prima parte, più 7 milioni e il 69,7 per cento di share nella seconda parte. Se si prendono in considerazione invece anche le altre tre edizioni di Sanremo condotto da Amadeus, il massimo raggiunto (oltre al 2023) è stato nel 2022 con il 60,5 per cento, quindi un dato dell’Auditel 2024 a dir poco incredibile.

A questo punto ci si chiede quanti spettatori conquisterà la finalissima di Sanremo 2024, in cui si rivedranno tutti i trenta cantanti in gara dopo l’esibizione della prima serata e storicamente puntata che viene vista anche da chi non ha seguito il Festival in settimana o l’ha seguito solo marginalmente.

Geolier: "Vincere Sanremo 2024? Non faccio calcoli"/ Il mio obiettivo è..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA