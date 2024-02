Ascolti Sanremo 2024 terza puntata, 60,1% di share +2,5 rispetto al 2023/ 10,1 milioni di spettatori

Sono giunti pochi minuti fa gli ascolti per la terza serata del festival di Sanremo 2024. Quanti telespettatori hanno visto lo show in diretta ieri sera su Rai Uno? Dopo il 65 per cento della prima serata e il 60 della seconda, la terza serata del festival della canzone italiana, diretto da Amadeus e che ha visto grandi ospiti come Eros Ramazzotti, Morandi e Russell Crowe, oltre che la co-conduzione di Teresa Mannino ha totalizzato il 60,1 per cento di share, con più di 10 milioni di spettatori. Ennesimo risultato record tenendo conto che l’anno scorso la terza puntata di Sanremo aveva totalizzato il 57,6 per cento di share con una media di 9,2 milioni di telespettatori.

Alvaro Moretti, vicedirettore del quotidiano Il Messaggero, intervistato da Storie Italiane, ha commentato i dati di ascolto di Sanremo 2024 dicendo: “Un risultato di crescita, formula diversa rispetto all’anno scorso, Amadeus si è ripreso quello che era suo, forse anche l’effetto polemica ha giovato, un rilancio immediato per quanto riguarda l’ascolto che sono ascolti mostruosi a prescindere, noi stiamo qui a guardare il capello, poi a breve avremo anche il dato di RaiPlay, lo streaming, che è fondamentale. Tutto ciò che facciamo sui giornali e le altre reti che riguarda Sanremo finisce per aumentare lo share, è totalizzante.

ASCOLTI SANREMO 2024 TERZA PUNTATA: IL COMMENTO MARCO CARTA

“Ieri Teresa Mannino – ha proseguito il giornalista – scherzava dicendo che se succede qualcosa mancano i giornalisti perchè sono tutti a Sanremo e un po’ ha ragione”.

In studio anche Marco Carta, che ha commentato così i dati sugli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo 2024: “Ascolti molto alti, la terza serata è la più difficile – ha detto l’artista – io provenivo da anni di Sanremo di buio, Bonolis ricominciò a fare un grande Sanremo e io ebbi l’onore di partecipare e di vincere”. Tenendo conto di tutte e tre le puntate del Festival di Sanremo 2024 fino ad ora trasmesse, la media è stata pressochè esatta di 10 milioni di telespettatori, numeri davvero importanti.

