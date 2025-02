Storie Italiane, come da tradizione, cambia e diventa “speciale Sanremo 2025” e durante la diretta di oggi ha fornito i dati riguardanti gli ascolti tv della prima serata, andata in onda ieri sera. C’era grande attesa per conoscere appunto quanti milioni di persone abbiano visto l’esordio del nuovo festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti alla luce anche degli ascolti record degli ultimi anni di Amadeus.

Da sottolineare che quest’anno gli ascolti cambiano in quanto si tiene conto anche del cosiddetto total audience, ovvero, non soltanto gli ascolti in tv ma anche tutti i contatti via streaming con il festival di Sanremo 2025, quindi le views attraverso l’applicazione ufficiale di RaiPlay, ma anche via sito web con la diretta streaming di Rai 1.

ASCOLTI PRIMA SERATA SANREMO 2025, LA NUOVA RIVELAZIONE CON IL TOTAL AUDIENCE

La nuova rivelazione è stata introdotta da Auditel a dicembre 2024 e permette di ottenere una visione più completa dei telespettatori che hanno appunto assistito alla prima puntata del festival di Sanremo 2025. Sarà quindi molto complicato fare un confronto fra i dati del Sanremo 2024 e quelli di quest’anno, visto che per forza di cosa i numeri di quest’anno saranno più “grossi”.

Fatta questa doverosa premessa vediamo quindi quali sono stati gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2025, comunicati in diretta tv da Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane: “65,3% di share, 12 milioni e 600mila di spettatori, abbiamo superato di pochissimi quest’anno l’ascolto dell’anno scorso, per cui è una grande vittoria di Carlo Conti, bravo Carlo, complimenti da parte di tutti noi, da tutto il nostro studio”.

ASCOLTI PRIMA SERATA SANREMO 2025, PICCO DI 68,7% NELLA SECONDA PARTE

Non è ben chiaro quindi se sia andato meglio o peggio dell’anno scorso, tenendo conto che include anche il total device (l’anno scorso erano stati 10 milioni circa, con lo stesso share, 65%), Eleonora Daniele ha aggiunto: “Il 54,9 per cento per il DopoFestival”. Marchetti, direttore di Vainity Fair, commenta: “Un dato incredibile, fare meglio di Amadeus era incredibile, la scommessa di Carlo Conti, forse neanche lui se l’aspettava. Il total audience? Finalmente, tutti guardano RaiPlay sul telefono, fa parte della nostra vita ed è giusto conteggiarlo”.

Eleonora Daniele ha aggiunto, snocciolando meglio i dati: “La prima parte della prima serata di Sanremo 2025 ha avuto il 63,6 per cento di share, seconda parte al 68,7, quindi prima parte meno share rispetto all’anno scorso, mentre seconda parte con due punti di share in più, poi la media ponderata è di 65,3, quindi un grande successo di Carlo Conti, Antonella Clerici e Jerry Scotti, un grande successo anche della Rai, complimenti al direttore per aver creduto in questo trio”. Per Enrica Bonaccorti: “Il successo di questo Festival va oltre i numeri, ha dato una impostazione di eleganza e sobrietà che non c’erano più”.

ASCOLTI SANREMO 2025, LE PAROLE DI MARCELLO CIANNAMEA

Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Rai, ha commentato gli ascolti di Sanremo 2025 a Storie Italiane, dicendo: “Risultati d’ascolto eccezionali, sugellano uno show che è straordinario dal punto di vista qualitativo, il dato di total audience tende a sottolineare quanto l’audience sia stato premiante rispetto allo show andato in onda. Fare 12,3 milioni di spettatori, chiudendo 40 minuti prima rispetto all’anno scorso è una performance che va sottolineata. L’anno scorso abbiamo chiuso attorno alle 2:00 mentre quest’anno all’1:20 circa, un dato importantissimo”.

Ciannamea ha aggiunto: “Per noi è stato uno spettacolo molto elegante, oltre che veloce e rapido, un bel range di canzoni molto belle, la performance complessiva musicale e non è stata straordinaria”. Questa sera cosa aspettarci? “Le sorprese ve le racconteremo, avremo una bella co-conduzione con Malgioglio ed Elettra Lamborghini, ci sarà un bel parterre anche in termini di ospiti, poi avremo le semifinali delle nuove promesse e poi parte dei cantanti in gara che completeranno la serata, che speriamo possa essere di gradimento”. Da segnalare che il picco della serata è stato di 17 milioni con Giorgia alle ore 22:02, mentre il picco di share all’1:04 71,3%, il collegamento di Alessandro Cattelan per il DopoFestival e la statua di Carlo Conti.