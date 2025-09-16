Gli ascolti di Temptation Island e poi… e poi… hanno confermato la forza del format e Canale5 ha vinto a costo zero

Nella serata di ieri Canale5 ha proposto Temptation Island e poi… e poi…, una puntata speciale dove Filippo Bisciglia ha interrogato tre coppie che sono scoppiate proprio un mese dopo. Il pubblico è rimasto contento del prodotto, anche se alcuni ne hanno criticato il brodo allungato con il riassunto delle puntate precedenti.

Ma come son stati gli ascolti di ieri? Ebbene il reality show dei sentimenti ha convinto davanti il piccolo schermo ben 2.804.000 con uno share del 20.2% di share. Considerando che il programma sarà stato fatto con pochissimi euro si può dire che sia stata una vittoria che dovrebbe far riflettere la concorrenza.

Ma il pubblico ancora affamato delle storie che hanno tenuto banco quest’estate non devono temere perché la prossima settimana sempre di lunedì andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi… sempre con Filippo Bisciglia. Questa volta, però, ci si concentrerà sulle altre coppie rimaste in sospeso: Valentina e Antonio, Sonia B. e Simone, Maria Concetta e Angelo, Sonia M. e Alessio.

Secondo le anticipazioni ci dovrebbero essere dei colpi di scena per quel che concerne la coppia composta da Sonia M. e Alessio: si parla di una proposta di matrimonio. E poi cresce l’attesa per scoprire cosa succederà a Sonia B. e Simone che diventeranno genitori, ma che le ultime segnalazioni parlano di una crisi nera perché lui sarebbe stato beccato in compagnia di alcune ragazze.