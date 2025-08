Ascolti Temptation Island: boom di spettatori per l’ultima puntata, il reality schiaccia la concorrenza di Rai 1.

Temptation Island chiude col botto, ma questo già ce lo aspettavamo. Il reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino, società di Maria De Filippi non sbaglia un colpo e di anno in anno si riconferma campione di ascolti. Ancora una volta, nessun rivale, nemmeno il tanto seguito “Scusate se esisto!” con Raoul Bova che in questo periodo è al centro del gossip per il divorzio da Rocio Munoz Morales e per il presunto tradimento con Martina Ceretti.

Nessuna speranza nemmeno per “Il piccolo inquilino“, pellicola trasmessa su Rai 3 e Delitti in Paradiso su Rai 2. Temptation Island 2025 ha funzionato alla grande tanto da essere stata definita come una delle edizioni migliori di sempre. C’è stato tutto: i tradimenti, una gravidanza inaspettata e il colpo di scena della proposta di matrimonio tra Antonio e Valentina. Ogni puntata è stata ricca di dinamiche, anche troppe, cosa che invece manca spesso nei reality come il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi, per non parlare del vuoto tragico di The Couple. Flop su flop rimpiazzati dal caposaldo Mediaset di Temptation Island che ha dimostrato ancora una volta come si fa la vera televisione trash. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio i dati auditel.

Temptation Island, perchè funziona così bene

L’ultima puntata di Temptation Island ha segnato il record con il 32,9% di share per un totale di ben 4.601.000 spettatori. Per gli altri canali, poca speranza: Delitti in Paradiso ha fatto ‘solo’ il 6,5% mentre Scusate se esisto con Raoul Bova si è fermato al 10.6% di share. Insomma, il programma che segue il viaggio nei sentimenti delle coppie cresce sempre di più e anche quest’anno ha dimostrato di suscitare interesse crescente nei confronti del pubblico. Partito già con un altissimo 27,8% nella prima puntata, ha toccato quasi il 33% nell’ultima dove Filippo Bisciglia incontrava le coppie un mese dopo per chiedere loro come fossero andate le cose in seguito al falò di confronto.

Il reality di Canale 5 ha tutte le carte in regola per rimanere un successo assoluto. Ma cosa piace così tanto? Il segreto è l’immedesimazione del telespettatore, che da casa rivive e pensa alle dinamiche amorose che prova ogni giorno sulla sua pelle. E poi c’è la curiosità, il confronto, l’appassionarsi a una storia del calibro di Beautiful fra tradimenti e triangoli che suscitano tanto interesse per chi vuole staccare la mente, farsi due risate e a volte commuoversi di fronte alla televisione. Temptation Island non è solo un programma trash, ma è un reality trash con i fiocchi.