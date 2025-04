Lunedì, 7 aprile 2025, Ilary Blasi ha debuttato su Canale 5 con il nuovo reality “The Couple 2025“. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, la conduttrice è tornato in tv con la versione italiana del format spagnolo “Gran Hermano Duo”, dove i concorrenti devono gareggiare in coppia e affrontare diverse prove per raggiungere il montepremi finale. Una vera e propria scommessa per la Mediaset, considerando i risultati deludenti ottenuti recentemente dai reality, tra i flop delle ultime edizioni del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi.

Come sono stati, invece, gli ascolti della prima puntata di The Couple? Ebbene, la Blasi è riuscita a difendersi piuttosto bene, raggiungendo 2.234.000 spettatori e uno share del 18,55%. Prevedibilmente, Canale 5 è stato battuto da Rai 1, che con Ulisse ha totalizzato 2.843.000 spettatori e il 17,45% di share. Insomma, pur senza registrare numeri da record, la partenza non può dirsi totalmente disastrosa, superando la media di share ottenuta dal Grande Fratello nella sua ultima edizione.

The Couple 2025: i dati del debutto del nuovo reality condotto da Ilary Blasi

L’ultima edizione del GF ha registrato dati di ascolto parecchio deludenti. Spesso lo share è stato vicino al 15%, al punto da puntare al ripescaggio di alcuni ex concorrenti eliminati per risollevare le sorti della trasmissione. C’è da dire, però, che la prima puntata aveva registrato il 21,28% di share con 2 milioni e 510mila spettatori, dunque ben 300mila in più rispetto al debutto di The Couple 2025. Sarà quindi importante osservare se, nelle puntate successive, il nuovo format di Canale 5 riuscirà a mantenere la media del 18% o se, invece, crollerà inesorabilmente.

Certo è che, ultimamente, i reality non riescono ad ottenere lo stesso successo di una volta. Basti pensare a La Talpa che, dopo aver ottenuto ascolti disastrosi nelle prime puntate, è stato persino chiuso in anticipo, mixando gli ultimi tre episodi nella finale. In tanti temono che The Couple possa avere lo stesso destino, con il rischio di chiudere prima delle otto settimane inizialmente previste. Tuttavia, con la freschezza di Ilary Blasi e la diretta giornaliera, questa nuova trasmissione potrebbe sorprendere e superare le aspettative.