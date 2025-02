Sfida senza storia nella gara di ascolti Tv di sabato 1 febbraio. La prima serata di sabato, 1 febbraio, ha infatti segnato un record storico per C’è Posta per Te su Canale 5, che ha intrattenuto ben 4.864.000 telespettatori con uno share del 31,78%. Si tratta di numeri ormai irraggiungibili per la televisione di oggi, tanto che lo show di Maria De Filippi non registrava ascolti simili dal 2002, ben 23 anni fa. La conduttrice si conferma il vero pilastro di Canale 5, soprattutto in una stagione segnata da difficoltà, tra i risultati deludenti di Striscia la Notizia e prime serate che faticano a decollare. I suoi programmi, però, continuano a dominare la concorrenza, portando alla rete successi straordinari.

Flop, invece, per Ora o Mai Più su Rai 1. Il talent show condotto da Marco Liorni, nonostante un cast stellare tra concorrenti e coach, perde ascolti puntata dopo puntata. Nella serata di sabato 1 febbraio, è stato letteralmente surclassato dalla concorrenza, fermandosi a 2.256.000 spettatori con un 16,54% di share. Del resto, sfidare un colosso come C’è Posta per Te è parso da sempre un autogol televisivo. Da segnalare, invece, su La7, il programma In Altre Parole, che ha ottenuto 1.091.000 telespettatori con uno share del 5,95%.

Ascolti Tv 1 febbraio 2025: C’è Posta per Te e Affari Tuoi inarrestabili

Se Mediaset può contare su Maria De Filippi, la Rai ha il suo asso nella manica con Stefano De Martino. Nell’access prime time di sabato 1 febbraio, Affari Tuoi ha registrato un nuovo boom di ascolti su Rai 1, conquistando 5.731.000 spettatori e il 30,42% di share. Su Canale 5, invece, Striscia la Notizia ha mostrato una lieve ripresa, ma i numeri restano deludenti: 2.977.000 telespettatori e uno share del 15,75%. Da far notare anche i buoni risultati su Rai 2, dove La Confessione ha ottenuto 904.000 spettatori con uno share del 4,87%.

Nel preserale, L’Eredità su Rai 1 ha registrato 2.984.000 spettatori con un 21,24% di share nella prima parte, salendo poi a 4.127.000 telespettatori e un 25,65% di share nella seconda. Su Canale 5, Avanti un altro! ha ottenuto nella prima parte 2.424.000 spettatori con il 17,53% di share, mentre il gioco principale ha totalizzato 2.941.000 spettatori e un 18,71% di share. In fascia pomeridiana, vittoria netta per Canale 5 con Verissimo, che ha raggiunto 2.198.000 utenti (20,19%) nella prima parte e 2.322.000 spettatori (19,32%) nella seconda. Su Rai 1, invece, Sabato in diretta ha ottenuto 1.242.000 spettatori (10,94%) nella prima parte e 1.776.000 spettatori (14,40%) nella seconda.