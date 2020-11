Ascolti tv 15 novembre 2020/ Vincono gli Azzurri, Live Non è la d’Urso picchi del 28%

Sono stati resi noti gli ascolti tv relativi alla giornata di ieri, domenica 15 novembre. La prima serata è stata vinta dall’incontro di UEFA Nations League tra Italia e Polonia, che ha visto trionfare la nazionale azzurra per 2-0. La partita in onda su Rai 1 è stata vista da 6.629.000 spettatori pari al 23.6% di share. Solo la nazionale Italiana poteva interrompere il dominio della domenica sera di Barbara d’Urso. Live – Non è la D’Urso, in onda come sempre su Canale 5, ha raccolto davanti al video 2.486.000 spettatori pari al 14% di share. Anche se il programma di Carmelita ha registrato picchi del 28% di share e quasi 4 milioni di spettatori, da far impallidire i suoi rivali. Il terzo gradino del podio va a Fabio Fazio che con la nuova puntata di Che Tempo che Fa, in onda su Rai 3 ha raccolto davanti al video 3.289.000 spettatori pari ad uno share dell’11.8%. La seconda parte del programma, Che Tempo che Fa – il Tavolo, ha conquistato 1.746.000 telespettatori e share del 10.1%.

ASCOLTI TV, I TALK SHOW BATTONO I FILM

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 il film X-Men – Apocalisse con protagonisti i mutanti più famosi del cinema ha intrattenuto 1.845.000 spettatori con l’8.1% di share. L’intramontabile coppia Bud Spencer e Terence Hill con il film … Altrimenti ci arrabbiamo!, andato in onda su Rete 4, ha tenuto compagnia a 1.211.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 il talk show di Massimo Giletti Non è l’Arena ha segnato il 5.3% con 1.504.000 spettatori nella prima parte e il 7.3% di share con 1.104.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 le repliche di Masterchef Italia 9 con gli chef Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, e Antonino Cannavacciuolo, sono state seguite da 703.000 spettatori pari al 3.2% di share. Infine sul Nove Sirene, il programma che racconta le indagini delle Forze dell’Ordine, ha segnato il 2.2% di share con 573.000 spettatori.



