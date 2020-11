Ascolti tv 16 novembre 2020/ Vince Beppe Fiorello, record per Report

Sono stati resi noti gli ascolti tv di ieri, lunedì 16 novembre. La prima serata è stata vinta, nonostante il calo, dalla fiction “Gli orologi del diavolo” su Rai 1, che ha registrato il 19,52% di share con 4,784 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi aveva raccolto il 20,99% e 5,1 milioni. Anche per questa settimana il Grande Fratello Vip 5 in onda su Canale 5 si piazza al secondo posto con il 19,65% e 3,501 milioni di spettatori. Il reality di Alfonso Signorini registra un calo: sette giorni fa aveva conquistato il 20,05% e 3,4 milioni. Sull’ultimo gradino del podio troviamo “Report” su Rai3 che registra ascolti record con il 13,26% di share e 3,450 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci aveva fatto il 10,94% con 2,8 milioni.

ASCOLTI TV, I DATI DELLE ALTRE RETI

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 il film “Mission Impossibile: Fallout” con Tom Cruise per la sesta volta nei panni dell’agente Ethan Hunt ha appassionato 1,451 milioni di spettatori con il 6,29% di share. Su Rete 4 il talk show Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro ha raggiunto il 5,78% e 1,176 milioni, mentre il film “Kingsman – Il cerchio d’oro” in onda su Rai 2 si è fermato al 3,70% di share e 911 mila contatti. Per quanto riguarda le serie tv, Gomorra su Tv8 ha raggiunto il 2,6% di share con 680 mila spettatori e Grey’s Anatomy su La7 ha appassionato 633 mila italiani con il 2,31%. Infine il film “Superfantagenio” con Bud Spencer andato in onda sul Nove ha conquistato solo 1,8% di share e 460 mila spettatori.



