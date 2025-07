Ascolti Tv 17 luglio 2025: boom per Temptation Island e La Ruota della Fortuna, ecco tutti i dati

Negli ascolti TV di giovedì, 17 luglio, a dominare è Canale 5. In prima serata, la terza puntata di Temptation Island su Canale 5 ha fatto l’ennesimo boom, conquistando 3.489.000 spettatori e il 29,2% di share. Il pubblico è stato incollato a guardare l’ultimo falò di confronto tra Sonia M. e Alessio, diventando ancora una volta il programma più visto della serata. Sfida senza storia con le repliche di Don Matteo 13 su Rai 1, che si sono fermate a 1.798.000 spettatori con il 12,8% di share. Insomma, il reality condotto da Filippo Bisciglia si conferma una garanzia imbattibile per la Mediaset, nonché una trasmissione ormai cult della televisione italiana.

Su Rai 2, invece, il telefilm Delitti in paradiso è stato seguito da 696.000 spettatori con il 5,1% di share, mentre su Rai 3 il film L’erede ha registrato 647.000 spettatori con il 4,5% di share. Su Italia1 il film Mortal Kombat ha ottenuto 648.000 spettatori e il 4,7% di share, mentre su Rete4 la pellicola The italian job ha intrattenuto 688.000 spettatori con il 5,1% di share. Su La7, infine, In onda ha conquistato 747.000 spettatori e il 5,1% di share.

Ascolti Tv 17 luglio 2025: boom per La Ruota della Fortuna

Grandi ascolti anche per La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che ha vinto di nuovo l’access prime time. La sostituzione di Paperissima Sprint sta dando i risultati sperati alla Mediaset, iniziando a riprendere vita in una fascia oraria che sembrava ormai appassita. Il quiz game ha infatti intrattenuto 3.839.000 spettatori con il 25,4% di share, surclassando totalmente l’appuntamento con Techeteche Top Ten. Il programma condotto da Bianca Guaccero, infatti, è stato seguito solamente 2.011.000 spettatori con uno share del 13,4%.