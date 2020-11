Ascolti tv 17 novembre/ Beppe Fiorello chiude con il 20,8%, bene Il collegio 5

Ecco gli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 novembre 2020. Ad aggiudicarsi la prima serata è stata l’ultima puntata della fiction “Gli Orologi del Diavolo” in onda su Rai 1. La storia di Marco Merani, interpretato da Beppe Fiorello, ha conquistato 5.069.000 spettatori pari al 20.8% di share. A seguire, su Rai 2 la quarta puntata de “Il Collegio 5” è stata vista da 2.559.000 spettatori pari al 10.6% di share e con oltre 527 mila interazioni social. Chiude il podio Canale 5 con la prima tv del film “Ma Cosa Ci Dice il Cervello” con Paola Cortellesi. La pellicola ha appassionato 2.311.000 spettatori pari al 9.9% di share. Medaglia di legno per “Le Iene Show” su Italia 1: gli inviati in nero hanno intrattenuto 1.613.000 spettatori con l’8.7%.

ASCOLTI TV: I DATI DELLE ALTRE RETI

Facciamo un punto sui talk show della prima serata di martedì 17 novembre. Su Rai 3 Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer ha conquistato 975.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%, mente su Rete 4 Fuori dal Coro di Mario Giordano ha totalizzato 972.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 diMartedì è stato il talk show più seguito della serata: ha registrato 1.336.000 spettatori con uno share del 5.6%. Sul 20 la partita di Nations League tra Spagna e Germania ha appassionato 880.000 spettatori e il 3.2%. Per quanto riguarda i film, “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino su Rai 4 è stato visto da 420.000 spettatori e l’1.9%, mentre su Iris l’intramontabile “Don Camillo” ha raccolto davanti al video 686.000 spettatori con il 2.7%. Infine su Real Time la puntata finale di “Matrimonio a Prima Vista 5” ha registrato 1.026.000 spettatori con il 3.7% di share.



