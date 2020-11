Ascolti tv 18 novembre/ Gli Azzurri battano Bosnia, Hunziker e Sciarelli

Ecco gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 18 novembre 2020. Ad aggiudicarsi la prima serata è stata la partita di Uefa Nations League in onda su Rai 1 tra Bosnia Erzegovina e Italia, che ha visto trionfare gli azzurri con i gol di Belotti e Berardi: il match ha conquistato 6.699.000 spettatori pari al 24.3% di share. Dopo il successo della scorsa settimana (15,97% e 3,289 milioni spettatori) lo show “Al Together Now – La Musica è cambiata” in onda su Canale 5 si conferma una proposta interessante: il programma condotto da Michelle Hunziker ha appassionato 3.072.000 spettatori pari al 14.4% di share. Risultato soddisfacente anche per Chi l’ha Visto?, in onda su Rai 3, che ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 10,49% e 2,252 milioni.

ASCOLTI TV: I DATI DELLE ALTRE RETI

Su Rai 2 il film basato su una storia vera “Resta con Me”, con Shailene Woodley e Sam Claflin, ha interessato 2.081.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Italia 1 il film “Sherlock Holmes – Gioco di Ombre”, secondo capitolo della saga di Guy Ritchie dedicata all’investigatore di Baker Street, ha appassionato 1.231.000 spettatori con share del 5.4%. Su Rete 4 lo Speciale Stasera Italia ha totalizzato 770.000 telespettatori con il 3.4% di share. Andrea Purgatori con la puntata di Atlantide in onda nella prima serata di La7 ha tenuto davanti al video 727.000 spettatori con uno share del 3.1%. La replica del live di X Factor, in onda su Tv8, ha segnato il 2.1% con 434.000 spettatori. Infine Riaccendiamo i Fuochi sul Nove ha appassionato 300.000 spettatori con share dell’1.1%.



