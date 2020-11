Ascolti tv 19 novembre/ Doc su Rai 1, finale da record con il 30.8% di share

Ecco gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 19 novembre 2020. Grande successo per l’ultima puntata della fiction “Doc – Nelle Tue Mani”, in onda su Rai 1, che ha conquistato 8.510.000 spettatori pari al 30.8% di share. Buon risultato anche per “Harry Potter e la Camera dei Segreti” su Canale 5. Il film ha raccolto 2.391.000 telespettatori pari al 12.6% di share: nella prima parte (dalle 21.44 alle 23.07) 2.809.000 con il 10.7% e nella seconda parte (dalle 23.15 alle 0.51) 2.032.000 e il 15.7%. Ricordiamo che la rete ammiraglia di casa Mediaset proporrà la saga di Harry Potter ogni giovedì per le prossime sei settimane. Su Italia 1 l’appuntamento con “Le Iene Show” ha intrattenuto 1.791.000 spettatori con il 9.7% di share, nella presentazione dalle 21.17 alle 21.42 ha conquistato 1.446.000 e il 5.1%.

ASCOLTI TV: I DATI DELLE ALTRE RETI

Vediamo gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 19 novembre 2020, delle altre reti. Nella sfida dei talk show, Dritto e Rovescio su Rete 4 ha totalizzato 1.131.000 spettatori con il 5.8% di share, mentre Piazza Pulita su La7 ha registrato 1.073.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Rai 2 la serie “FBI” ha interessato 919.000 spettatori con il 3.2% di share, mentre “9-1-1” ha raccolto 764.000 spettatori, raggiungendo il 3.5%. Su Rai 3 il film “Hunter Killer – Caccia negli abissi” ha appassionato 1.212.000 spettatori pari a uno share del 4.7%. Su Tv8 è andato in onda il film “Spiderman – Homecoming”, ennesimo capitolo targato Marvel legato al mondo degli Avengers, che ha conquistato davanti a video 344.000 spettatori con l’1.5%. Infine sul Nove Cambio Moglie ha raccolto 377.000 spettatori con l’1.4% di share.



© RIPRODUZIONE RISERVATA