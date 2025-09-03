Ascolti Tv 2 settembre 2025: inaspettata sconfitta di De Martino, ecco tutti i dati

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv del 2 settembre 2025? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo dopo il ritorno di Affari Tuoi ieri sera, martedì 2 settembre, su Rai 1. Com’è noto, lo scorso anno, Stefano De Martino ha dominato la fascia dell’access prime time, raggiungendo ascolti record e doppiando costantemente Striscia la Notizia su Canale 5. Di conseguenza, quest’estate, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di correrei ai ripari, sostituendo “Paperissima Sprint” con “La Ruota della Fortuna“, condotto da Gerry Scotti.

Ebbene, il quiz è stato la vera sorpresa dei mesi estivi, ottenendo risultati straordinario. Tuttavia, molti spettatori aspettavano il ritorno di De Martino per testare il reale successo di Scotti. Ebbene, il conduttore ha stupito tutti, superando la concorrenza e riportando in auge il preserale di Canale 5. Difatti, la prima puntata di Affari Tuoi è stata vista è stato vista da 4222.000 spettatori e il 22,6% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha raggiunto 4.514.000 telespettatori e il 24,2% di share.

Ascolti Tv 2 settembre 2025: Gerry spiazza tutti

Ma, come ha fatto Gerry Scotti a vincere la sfida degli ascolti? Nel corso dell’estate, il conduttore ha saputo coinvolgere sempre di più il pubblico, che ha quindi deciso di restargli “fedele”, abbandonando i “pacchi”. Secondo alcuni, poi, i continui gossip estivi nei quali è stato coinvolto De Martino potrebbe aver giocato una parte importante in questa sconfitta, così come i costanti paragoni tra l’ex ballerino e i giganti della tv italiana, tra cui Pippo Baudo e Renzo Arbore. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solo del debutto e che, nei giorni a seguire, la situazione potrebbe anche capovolgersi.