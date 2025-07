Ascolti Tv giovedì 24 luglio 2025: Temptation Island e La Ruota della Fortuna dominano, i dati

Temptation Island trionfa ancora negli ascolti Tv. Dopo aver conquistato milioni di telespettatori settimana dopo settimana, Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con il reality estivo, trasmettendolo in prima serata sia mercoledì 23 che giovedì 24 luglio. Una scelta vincente, che ha portato i suoi frutti: nonostante la puntata di giovedì sia terminata in anticipo, Temptation ha comunque dominato la serata, totalizzando 3.851.000 spettatori con uno share del 30% su Canale 5. Nessuna chance per Rai 1, che con le repliche di Don Matteo 13 si è fermata a 1.854.000 spettatori con il 13% di share.

Pagelle Temptation Island 2025, quinta puntata/ Simone silurato, Antonio premio Oscar e Valerio risorge

Su Rai 2, invece, il telefilm Delitti in paradiso ha ottenuto 918.000 spettatori (5,9%), mentre Rai3 ha conquistato 629.000 spettatori (4,2%) con il film La notte del 12. Su Italia 1, il film Oblivion ha intrattenuto 611.000 spettatori con il 4,3% di share, mentre su Rete 4 Lo specialista è stato seguito da 628.000 spettatori con uno share del 4,5%. In Onda su la 7 ha tenuto incollati allo schermo 745.000 spettatori e il 4,9% di share, mentre lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun su Tv8 ha divertito 487.000 spettatori con il 3,6% di share.

Gerry Scotti attacca Stefano De Martino: “Aiutato dalla bellezza”/ “Affari Tuoi è privo di meccanismo”

Ascolti Tv 24 luglio 2025: record per La Ruota della Fortuna

Nella fascia dell’access prime time di giovedì 24 luglio, è ancora Canale 5 a imporsi negli ascolti TV. La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, ha infatti registrato un nuovo record stagionale: 4.073.000 spettatori e uno share del 25,8%. Il game show sembra aver conquistato il pubblico, tanto da far crescere la richiesta di mantenerlo in onda anche nella stagione invernale, alimentando così le voci sempre più insistenti su un possibile addio di Striscia la Notizia. Dall’altra parte, Rai 1 con Techeteche Top Ten si è fermata a 2.494.000 spettatori e al 15,8% di share.