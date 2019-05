Ascolti TV 25 maggio/ Boom per Maria De Filippi: Amici batte Ballando con le stelle

Ascolti TV sabato 25 maggio 2019: chi ha avuto la meglio tra l’ultima puntata del serale di Amici 2019 e la semifinale di Ballando con le stelle? Entrambi i programmi si sono difesi bene ma, ad avere la meglio è stata Maria De Filippi che per l’occasione, ha proposto un quartetto di giurate tutte al femminile, per fare compagnia a Loredana Bertè, presidente dell’intera 18esima edizione. Alberto Urso ha avuto la meglio scontrandosi con Giordana Angi che si è fieramente portata a casa il premio della critica, con tanto di complimenti da parte dei giornalisti presenti in studio, estasiati dalla sua perfetta capacità di scrittura testi. Partendo con i dati auditel dell’azienda di Viale Mazzini, Su Rai 1 la penultima puntata di Ballando con le Stelle, ha registrato nel segmento Ballando – Tutti in pista 4.542.000 telespettatori, share 21.1%, e nel programma 4.173.000, 23.4%. Su Rai2, The Rookie ha concluso con 1.120.000 telespettatori, share 5.1% e 1.187.000 5.4%. In ultimo, sulla terza rete Rai, la pellicola dal titolo “La scelta del Re”, ha registrato 747.000 telespettatori, share 3.7%.

Ascolti TV sabato 25 maggio: Il serale di Amici batte Ballando

Come sono andati gli ascolti TV di sabato 25 maggio 2019 su Mediaset? Come vi scrivevamo, il serale ha avuto la meglio su Ballando. Su Canale 5, la finale di Amici 18 è stata vista da 4.804.000 telespettatori, share 27%. Su Italia 1 invece, la pellicola dal titolo “Una vita da gatto”, ha concluso con 1.148.000 telespettatori, share 5.3%. Su Rete 4 il film “Mia moglie è una strega” ha registrato 597.000 telespettatori, share 2.8%. Per quanto riguarda gli altri ascolti delle reti minori, su La7 Atlantide ha registrato 466.000 telespettatori, share 2.1%. Su Tv8 la pellicola dal titolo “Black Book” ha concluso con 245.000 telespettatori, share 1.2%. Su Nove “Coppa del Re: Barcellona – Valencia” ha registrato 695.000 telespettatori, share 3.2%. In riferimento al pomeriggio di Mediaset, ottima chiusura anche per Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Per merito dell’intervista a Pamela Prati, il programma ha concluso con 2.952.000 spettatori e il 22.5% di share.

© RIPRODUZIONE RISERVATA