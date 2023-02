Ascolti tv 27 febbraio Rai/ Fiori sopra l’inverno chiude con 4,8 mln (25%)

Ottimi ascolti per le reti Rai Lunedì 27 febbraio 2023 con l’ultima puntata della fiction Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, in onda in prima serata su Rai 1, che ha fatto registrare 4,8 milioni di telespettatori, con uno share pari al 25%. Seguitissimo anche il programma pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, che nel segmento dedicato ai funerali del grande Maurizio Costanzo, seguiti in diretta dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo è stato seguito da quasi 2,4 milioni di telespettatori, facendo registrare il 19,71% dello share. Buona la prima infine per Bruno Vespa che nella fascia del Access prime-time su Rai 1 andava in onda con la prima puntata del suo nuovo programma Cinque Minuti e che segnava al suo esordio 5.165.000 telespettatori con lo share pari a 23,58%.

Ascolti Access, Prime time e seconda serata sulle reti Rai

Buoni gli ascolti dei canali Rai nella fascia del prime time con Fiori sopra l’inferno su Rai 1 che registrava 4.834.000 telespettatori con uno share del 24,83%. Su Rai 2 andava in onda Stasera Tutto è possibile, seguito da 1.424.000 telespettatori, share del 8,56% e su Rai 3 Presa diretta con un netto di 1.021.000 e 5,05%.

In Access prime-time su Rai 1 la prima puntata di Cinque Minuti segnava 5.165.000 telespettatori, 23,58% e I Soliti Ignoti con 5.225.000 telespettatori, share 23,38%. Su Rai 2 il Tg2 Post ha segnato 818.000 telespettatori, share 3,66%, mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.048.000 telespettatori, 4,97%, Caro marziano 1.191.000 telespettatori e 5,44%, Il cavallo e la torre con 1.535.000 telespettatori e uno share del 6,96% e infine Un posto al sole con 1.683.000 telespettatori, 7,47%.

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato 4.684.000 telespettatori pari al 25,81%, mentre su Rai 2 The Rookie ha ottenuto 785.000 telespettatori, share 3,81%.

Nella seconda serata, su Rai 1 Storie di sera ha registrato un netto di 1.760.000, 13,64%, e 795.000, 9,36%. Su Rai 2 Restart ha ottenuto un netto di 234.000, 3,99% e I lunatici da 102.000 telespettatori, share 3.16%. Su Rai 3 infine Dilemmi ha registrato 537.000 telespettatori, 3,83% e Tg3 LineaNotte 459.000, 5,77%.

Ascolti Day Time canali Rai

Nel Day time mattutino, il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 678.000 con lo share dell’11,78%, seguito da UnoMattina con 915.000 telespettatori, share 17,67%, Storie Italiane Speciale con 1.115.000, 20,87% e 1.421.000, 22,30% e ancora È sempre mezzogiorno che ha ottenuto 1.778.000 telespettatori con 16,37% di share. Su Rai 2 Viva Rai 2! registra 911.000 telespettatori, share 16,86% e I Fatti Vostri 680.000 telespettatori, share 9,69%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 453.000 telespettatori, 8,21%, Elisir 329.000, 5,03%, il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 759.000 telespettatori, share 6,05% e infine Passato e Presente 3,7% di share, è stato seguito da 508.000 telespettatori.

Nella fascia pomeridiana, su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella parte dedicata ai funerali di Maurizio Costanzo 2.395.000 telespettatori e uno share del 19,71%. Il Paradiso delle Signore segna 2.026.000 telespettatori, share 19,22% e La vita in diretta nel programma 2.658.000, 22,64%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 616.000 telespettatori, share 4,79%, Bella ma’ un netto di 383.000, 3,49% e Nei tuoi panni 355.000 telespettatori e uno share pari al 3,42%. Su Rai 3 infine Aspettando Geo ha ottenuto 564.000 telespettatori, share 5,39%, mentre Geo 1.307.000 telespettatori e lo share del 10,98%.

