Ascolti tv 27 novembre 2023/ Grande Fratello in netta ripresa, sorprende l’esordio de Il Metodo Fenoglio

Ascolti tv del 27 novembre: trionfa il Grande Fratello

Ieri, sono stati pubblicati i dati Auditel in merito agli ascolti televisivi; chi avrà vinto tra Rai e Mediaset? Sorprende il debutto della fiction su Rai 1, Il Metodo Fenoglio, con protagonista Alessio Boni che conquista il pubblico con il 3.802.000 spettatori pari al 20.8% di share.

Ottima ripresa per il Grande Fratello su Canale 5, dopo una partenza piuttosto tiepida; il reality di Alfonso Signorini guadagna 2.809.000 spettatori pari al 21.2% di share. La nuova formula, dunque, sembra stia dando man mano i suoi frutti. Straordinario, però, il risultato di 3 days to kill, il film in onda su Italia 1 con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld che conquista 1.379.000 spettatori pari al 7.7% di share. Più tiepido il consenso verso GialappaShow con il 4.4% di audience e Far West, il nuovo programma di Salvo Sottile con uno share del 4.7%.

Ascolti tv: lista dei dati Auditel

Come riporta Superguidatv, ecco i dati Auditel per gli ascolti tv riferiti a lunedì 27 novembre 2023:

Rai 1: Il metodo Fenoglio , la nuova serie tv tratta dalla trilogia di Gianrico Carofiglio con protagonista Alessio Boni ha attirato l’attenzione di 3.802.000 spettatori pari al 20.8 % di share.

, la nuova serie tv tratta dalla trilogia di Gianrico Carofiglio con protagonista Alessio Boni ha attirato l’attenzione di spettatori pari al di share. Su Rai 2: Qualcosa di nuovo , il film del 2016, diretto da Cristina Comencini con protagoniste Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti ha appassionato 941.000 spettatori pari al 4.9 % di share.

, il film del 2016, diretto da Cristina Comencini con protagoniste Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti ha appassionato spettatori pari al di share. Rai 3: Far West , il nuovo programma di Salvo Sottile ha informato 805.000 spettatori pari ad uno share del 4.7 %.

, il nuovo programma di Salvo Sottile ha informato spettatori pari ad uno share del Rete 4: Quarta Repubblica , l’appuntamento il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro ha informato 790.000 spettatori con il 5.3 % di share.

, l’appuntamento il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro ha informato spettatori con il di share. Canale 5: Grande Fratello 2023 , la ventiduesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici ha incuriosito 2.809.000 spettatori pari al 21.2 % di share.

, la ventiduesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici ha incuriosito spettatori pari al di share. Italia 1: 3 days to kill , il film del 2014 diretto da McG, con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld ha appassionato 1.379.000 spettatori pari al 7.7 % di share.

, il film del 2014 diretto da McG, con protagonisti Kevin Costner, Amber Heard e Hailee Steinfeld ha appassionato spettatori pari al di share. La7: La maschera di ferro , il film del 1998 diretto da Randall Wallace con Leonardo DiCaprio e Anne Parillaud ha tenuto col fiato sospeso 544.000 spettatori con uno share del 3.1 % .

, il film del 1998 diretto da Randall Wallace con Leonardo DiCaprio e Anne Parillaud ha tenuto col fiato sospeso spettatori con uno share del . Tv8 : GialappaShow , il programma televisivo italiano con la conduzione della Gialappa’s Band ha divertito 779.000 spettatori con il 4.4 % di audience.

: , il programma televisivo italiano con la conduzione della Gialappa’s Band ha divertito spettatori con il di audience. Nove: Il contadino cerca moglie, il reality show che vede otto contadini alla ricerca della dolce metà ha fatto compagnia 458.000 spettatori con il 2.4% di share.

