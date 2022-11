Ascolti tv 27 novembre/ Boom Spagna-Germania con quasi 8 mln. Che tempo che fa…

Ascolti tv: Spagna-Germania con quasi 8 milioni di spettatori

Il Mondiale continua a farla da padrone negli ascolti tv, anche nella giornata di domenica 27 novembre. I dati Auditel dicono infatti che il match tra Spagna e Germania, in onda su Rai 1, ha fatto registrare un netto di 7.634.000 telespettatori, per uno share del 34.71%. Anche il programma a seguire, Il circolo dei Mondiali, ha riscosso un buon successo con 1.778.000 spettatori ossia il 9.58%. La Mediaset risponde con il film Dopo il matrimonio su Canale 5, che ha ottenuto un netto di 1.941.000 telespettatori per uno share del 10.42%.

Bene anche Fazio, con Che Tempo Che Fa su Rai 3 che ha ottenuto nella presentazione 1.769.000 telespettatori, per uno share 8.30%. Numeri più alti nel programma vero e proprio con 2.454.000, ossia l’11.29%. Ancora meglio nella sezione del tavolo con 1.793.000 spettatori ossia il 12.46%. Su Rai 1 NCIS: Los Angeles è stata vista da 970.000 persone, il 4.30%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside nella presentazione ha ottenuto spettatori per 729.000 per un totale del 3.33%. Nel programma si è registrato un netto di 1.614.000 telespettatori, per uno share del 8.44%.

Ascolti tv: Zona Bianca, Non è l’Arena e…

Continuando ad analizzare gli ascolti tv della prima serata, su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 635.000 telespettatori, per uno share totale del 4.49%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato nella presentazione 835.000 per uno share del 6.96%. Nel programma sono stati 780.000 gli telespettatori, per uno share del 6.96%. Su Tv8 invece Il film Every Breath You Take è stato visto da 158.000 telespettatori, per uno share di 0.88%. Su Nove è andato in onda il film Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso che ha registrato 407.000 telespettatori, per uno share del 2.16%. Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Sky Uno ha fatto registrare 359.000 telespettatori.

Parlando ancora di Mondiali, su Rai 1 il match Belgio-Marocco ha registrato un numero di telespettatori pari a 3.876.000 con uno share del 26.42%. Molto bene anche la sfida tra Croazia e Canada che ha ottenuto un netto di 3.925.000 per il 26.58% di share. Sulla Mediaset, Verissimo ha fatto registrare nella prima parte di trasmissione 3.076.000 spettatori per uno share del 23.27%. Nella seconda parte gli ascolti sono calati: 2.817.000 spettatori, share del 18.61%. In seconda serata, la Bobo Tv è stata vista da 894.000 persone. Speciale Tg1 ha ottenuto 691.000 telespettatori, per uno share del 6.23%. Su Italia 1 il film Split con un netto di 470.000 per uno share del 8.53%.











