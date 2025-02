Chi ha vinto gli Ascolti Tv di lunedì 3 febbraio 2025? La prima serata è stata dominata dal finale de Il Conte di Montecristo, che ha portato a Rai 1 5.304.000 spettatori e il 28,94% di share. Disastro, invece, per Canale 5 con il Grande Fratello che ha intrattenuto 2.062.000 telespettatori, ottenendo uno share del 15,97% . Il reality condotto da Alfonso Signorini affonda di settimana in settimana e viene da chiedersi come faranno ad andare avanti nei prossimi mesi, considerando che, secondo alcuni rumors, la Casa più spiata d’Italia sarà aperta addirittura fino a maggio. Con questi numeri e le poche dinamiche rimaste, però, la situazione pare destinata solamente a peggiorare.

Da segnalare il film Avengers: Endagme (Italia 1), che ha coinvolto 1.298.000 utenti e l’8,55 di share. Bene anche Boss in incognito su Rai 2, che ha ottenuto 568.000 spettatori nella prima parte (2,66%) e 860.000 utenti nella seconda (4,65%). Su Rai 3, il programma di Massimo Giletti “Lo stato delle cose” con ospite Rita De Crescenzo ha raggiunto 671.000 (3,14%) nella prima parte e 789.000 (4,66%) nella seconda.

Ascolti Tv lunedì 3 febbraio 2025: Grande Fratello flop, Affari Tuoi vola

Prevedibilmente, l’access prime time di lunedì 3 febbraio è stato completamente dominato da Rai 1. Affari Tuoi ha intrattenuto ben 6.661.000 utenti raggiungendo un risultato ormai utopico con il 30,77% di share. Molto bene anche Cinque Minuti su Rai 1, che ha coinvolto 5.261.000 telespettatori e il 25,01% di share. Su Canale 5 Striscia La Notizia ha ottenuto solo 2.887.000 (13,33%). Il Tg satirico non riesce proprio ad alzare i suoi ascolti, tanto da essere quotidianamente triplicato dal suo competitor. Da segnalare su Rai 3 Il Cavallo e la torre che ha raggiunto 1.189.000 utenti con il 5,57% di share.

Su Rai 1, L’Eredità ha vinto la fascia preserale con 3.408.000 (23.4%) nella prima parte e 4.844.000 (26.8%) nella seconda. Tiepido Avanti un Altro su Canale 5, che ha divertito 2.259.000 spettatori (16.5%) nella parte iniziale e 3.433.000 (20%) nel gioco. Nel pomeriggio, imbattibile Canale 5 con Maria De Filippi, che ha registrato con Uomini e Donne 2.552.000 utenti (24,42%) e con Amici 1.628.000 spettatori (18,25%). A seguire, però, Pomeriggio Cinque non ha convinto, raggiungendo 1.217.000 utenti (13,41%) nella prima parte e 1.366.000 (12,37%) nella seconda. Myrta Merlino è stata quindi battuta da La Vita in Diretta su Rai 1, che ha conquistato 1.716.000 (19,10%) utenti nella prima parte e 2.347.000 (21,20%) nella seconda.