Ascolti Tv mercoledì 30 luglio 2025: tris da record per Canale 5, ecco tutti i dati

Tris di record per Canale 5 negli ascolti TV di mercoledì 30 luglio. Ma andiamo con ordine. A dominare la prima serata, neanche a dirlo, è stato ancora una volta Temptation Island. La penultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia ha fatto segnare numeri straordinari, radunando ben 4.340.000 spettatori con uno straordinario 31,4% di share. Un risultato che conferma il programma come uno dei più seguiti e amati dal pubblico italiano, capace di raggiungere dati ormai utopici per la televisione odierna. Niente da fare per Rai 1, che con il film Sister Act 2 – Più svitata che mai si è fermata a 1.911.000 spettatori, pari a un 13% di share.

Su Rai 2, invece la replica della terza stagione di Rocco Schiavone, con Marco Giallini, ha intrattenuto 847.000 spettatori con il 5,6% di share. Su Italia 1, Chicago Med ha conquistato 660.000 spettatori con uno share del 4,2%, mentre su Il Caso (Rai 3) ha interessato 495.000 spettatori, registrando uno share del 3,2%. Su Rete 4, Zona Bianca ha totalizzato 583.000 spettatori (4,9%), mentre su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 509.000 spettatori pari al 3,2% di share.

Ascolti Tv 30 luglio 2025: La Ruota della Fortuna fa il botto

Temptation Island non è stato l’unico programma a regalare ascolti da record a Canale 5 nella giornata di mercoledì 30 luglio. Anche La Ruota della Fortuna continua a conquistare il pubblico, toccando un impressionante 28,4% di share e ben 4.664.000 spettatori. Decisamente più indietro Rai 1, che con Techetechetè si è fermata al 18,2% di share, raccogliendo quasi 3 milioni di spettatori. A questo punto, resta da capire se Stefano De Martino riuscirà a superare la concorrenza con il suo atteso ritorno a settembre al timone di Affari Tuoi. A completare il tris vincente della rete ammiraglia di Mediaset è stato infine Sarabanda, che nella fascia preserale ha raccolto 2.270.000 spettatori con un ottimo 19,4% di share.