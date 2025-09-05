Affari Tuoi di nuovo battuto da La Ruota della Fortuna: i dati e i possibili fattori

Anche ieri, 4 settembre, la sfida degli ascolti tv è stata vinta da Gerry Scotti. Da giorni si parla della “guerra” tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi che, dopo il ritorno nell’access prime time di Rai 1, è stato sorprendentemente battuto dal rivale. I numeri restano molto vicini, ma il successo del quiz di Canale 5 ha spiazzato tutti, considerando che fino a pochi mesi fa il “gioco dei pacchi” riusciva addirittura a doppiare Striscia la Notizia. Proprio per questo, Pier Silvio Berlusconi si è recato nello studio del programma per congratularsi con Gerry e con tutto il suo staff, definendo l’impresa un vero e proprio miracolo televisivo e lanciando qualche frecciatina alla concorrenza.

In particolare, nella giornata di giovedì 4 settembre, La Ruota della Fortuna ha totalizzato 4.372.000 spettatori con il 24,6% di share, mentre Affari Tuoi ha intrattenuto 4.000.000 spettatori con il 22,7%. Insomma, risultati molto vicini ma che confermano come il pubblico italiano, durante l’estate, si sia affezionato al game show di Canale 5, lasciando da parte una trasmissione che fino a giugno sfiorava addirittura il 30% di share.

Affari Tuoi sconfitto da Gerry Scotti: ecco i possibili motivi

Ma cosa può aver causato l’inaspettata sconfitta di Affari Tuoi? Si possono ipotizzare diversi fattori. Lo scorso anno, De Martino è stato spesso definito il nuovo re della televisione, indicato come erede di conduttori storici come Renzo Arbore o Pippo Baudo. Nonostante lui abbia sempre respinto questi paragoni, questo continuo innalzamento potrebbe aver generato una certa antipatia nel pubblico, trasformandosi in un’arma a doppio taglio. Dopodiché, un altro elemento potrebbero essere i gossip che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi.

Non è un mistero la sua fama da “dongiovanni” e forse le paparazzate che lo hanno ritratto accanto a ragazze molto più giovani hanno incrinato quell’immagine familiare e rassicurante che aveva costruito su Rai 1. Infine, c’è una spiegazione più semplice. Durante i due mesi di assenza del “gioco dei pacchi”, i telespettatori si sono abituati a seguire La Ruota della Fortuna e hanno continuato a premiarla anche dopo il ritorno del programma concorrente.