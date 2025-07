Ascolti Tv 6 luglio 2025: nuovo affondo per Paperissima Sprint, il successo di Bianca Guaccero

Ennesima battuta d’arresto per Antonio Ricci dopo gli ascolti TV di domenica 6 luglio 2025. Dopo l’annuncio a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi sul posticipo della nuova edizione di Striscia la Notizia – per la prima volta in decenni – e il trasferimento di Paperissima Sprint su Italia 1, gli ultimi dati di ascolto sembrano confermare una realtà preoccupante: il pubblico pare aver perso interesse per i programmi storici di Ricci. Difatti, il debutto di Bianca Guaccero su Rai 1 con TecheTeche Top Ten, andato in onda nella serata del 6 luglio, ha nettamente superato la concorrenza di Canale 5, infliggendo un’ulteriore batosta all’access prime time Mediaset.

Un colpo duro, soprattutto dopo un’intera stagione complicata per il quinto canale che ha costantemente perso contro l’inarrestabile Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi. In particolare, TecheTeche Top Ten ha raggiunto 2.951.000 spettatori con il 20,5% di share, mentre Paperissima ha conquistato 2.351.000 spettatori e il 16,3% di share. Ad ogni modo, a partire dal prossimo 14 luglio, Gerry Scotti farà il suo debutto nell’access prime time alla guida de La Ruota della Fortuna, mentre lo show di Ricci verrà spostato su Italia 1.

Ascolti Tv domenica 6 luglio 2025: Canale 5 vs Rai 1

Nonostante il successo nell’access prime time, Rai 1 ha invece faticato nella prima serata di domenica 6 luglio. A dominare gli ascolti è stata infatti La Notte nel Cuore su Canale 5, con 1.812.000 spettatori e uno share del 15,9%. Le repliche di Imma Tataranni su Rai 1 si sono fermate a 1.656.000 spettatori con il 12,8% di share, mentre ha fatto molto bene Report su Rai 3, che ha raccolto 1.436.000 spettatori pari al 10,3%.

Nel preserale, il primo canale è tornato a imporsi con Reazione a Catena, che ha totalizzato 2.686.000 spettatori (21,4%) nella prima parte e 1.910.000 spettatori (17,8%) nella seconda. Su Canale 5, Caduta Libera si è fermato a 1.574.000 spettatori (13,1%) nella prima parte e 1.258.000 spettatori (12,4%) nella seconda.

