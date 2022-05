Ascolti tv domenica 22 maggio 2022/ Vince la fiction su Letizia Battaglia

Ascolti tv di domenica 22 maggio: la prima serata

La prima puntata della miniserie “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”, andato in onda ieri sera, domenica 22 maggio 2022, su Rai 1 ha raccolto davanti al video quasi 3 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. La fiction biografica in due puntate, diretta dal regista Roberto Andò, è dedicata alla fotoreporter palermitana, scomparsa lo scorso 13 aprile, interpretata da Isabella Ragonese. La seconda e ultima puntata della miniserie su Letizia Battaglia andrà in onda questa sera, lunedì 23 maggio, sempre su Rai 1. Buoni ascolti anche per l’appuntamento serale del game show “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha divertito 1.900.000 spettatori.

Gli ascolti tv di domenica 22 maggio: vince la fiction su Letizia Battaglia

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di domenica 22 maggio 2022, la prima puntata della miniserie “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”, in onda dalle 21.39 alle 23.30, ha registrato 2.989.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 “Avanti un Altro… Pure di Sera!”, in onda dalle 21.25 alle 23.48, ha appassionato 1.900.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai 3 la puntata settimanale di “Che Tempo che Fa”, in onda dalle 20.49 alle 22.21, ha raccolto davanti al video 2.136.000 spettatori pari a uno share dell’11.6% e “Che Tempo che Fa – Il Tavolo”, in onda dalle 22.24 alle 23.50, ha interessato 1.233.000 spettatori con l’8.5% di share. Su Italia 1 il film “Batman Begins” con Christian Bale è stato visto 980.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai 2 la finale di Champions League di Pallavolo Maschile tra Itas Trentino e Zaksa Kozle, vinta dalla formazione polacca, ha conquistato 608.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 “Zona Bianca” è stato visto da 524.000 spettatori con il 3.9% di share. Infine “Non è l’Arena” su La7 ha segnato il 4.9% con 664.000 spettatori.

Ascolti tv 22 maggio 2022: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata di domenica 22 maggio hanno registrato ottimo ascolti i programmi sportivi, dedicati alla fine del campionato di Serie A con la conquista del 19esimo scudetto da parte del Milan. Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato 788.000 spettatori pari a uno share del 10.6%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva è stata vista da 837.000 spettatori pari al 9.3% di share e L’Altra DS da 197.000 spettatori con 5%. Su Italia1 Pressing è stato seguito da 425.000 ascoltatori con il 9% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 369.000 spettatori (4.7%). Infine su Rete 4 “Falcone, Borsellino e gli Altri” ha appassionato 131.000 spettatori con il 4%.

