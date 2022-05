Ascolti tv giovedì 12 maggio 2022/ Oltre 5 milioni per Eurovision 2022

Ascolti tv di giovedì 12 maggio: la prima serata

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 andata in scena ieri sera, giovedì 12 maggio, al PalaOlimpico di Torino e in onda in diretta su Rai 1 ha raccolto davanti al video oltre 5 milioni di spettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. La seconda serata dell’Eurovision ha decretato le altre 10 nazioni che si esibiranno nuovamente nel corso della finale di sabato 14 maggio insieme ai primi 10 finalisti e ai “big five”: i dati auditel svelano che la serata musicale ha registrato il 27,68% di share. In termini di ascolti, seguono i film “Un figlio di nome Erasmus” con oltre 2 milione di spettatori. Anche Porta a Porta, in seconda serata su Rai 1, con l’intervista al Presidente dell’Ucraina Zelensky, ha registrato buoni ascolti.

Gli ascolti tv di giovedì 12 maggio, oltre 5 milioni per Eurovision 2022

Ieri sera gran parte degli italiani ha seguito la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 su Rai 1, condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika: la serata, in onda dalle 20.57 alle 23.16, ha raccolto davanti al video ascolti tv pari a 5 milioni 538 mila, con uno share del 27,7 per cento. Il film in prima visione “Un figlio di nome Erasmus”, con Luca e Paolo, su Canale 5 ha appassionato 2.307.000 spettatori con share del 13,14%. Segue il film con Bruce Willis “Il giustiziere della notte”, in onda su Rai 2, che ha intrattenuto 1.152.000 spettatori con share del 5,88%. Su Italia 1 la pellicola “Safe House – Nessuno è al sicuro” ha interessato 971.000 spettatori pari al 5,18% di share, su Rete 4 Dritto e rovescio ha totalizzato come ascolti tv 958.000 spettatori con il 6,74% di share. Per La7 che ha trasmesso Piazza pulita: 799.000 spettatori con uno share del 5,64%. Infine Rai 3 con “The tomorrow man” ha raccolto 586.000 spettatori con il 2,87%.

Ottimi ascolti tv per Porta a Porta su Rai 1

In seconda serata nell’appuntamento con Porta a Porta è andata in onda la prima intervista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a un programma televisivo italiano dall’inizio del conflitto. Pre quanto riguarda gli ascolti tv il programma di Bruno Vespa è stato seguito da 1.158.000 spettatori con il 15% di share. Su Canale 5 la replica del Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 811.000 spettatori pari ad uno share del 13.4%.

