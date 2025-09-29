Grande Fratello 2025 sfida Blanca su Rai1: Simona Ventura e il nuovo cast basteranno a battere la fiction dei record?

Il Grande Fratello 2025 inizia oggi 29 settembre con un’edizione davvero rivoluzionaria: Simona Ventura prende il timone di un reality nuovo ma allo stesso tempo vintage, riportando sul piccolo schermo quella che era l’amatissima trasmissione degli anni 2000. I concorrenti saranno sconosciuti al grande pubblico, e come opinionisti ci saranno Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio, tre personaggi importanti che hanno fatto la storia del GF. Di certo i fan si stanno già chiedendo quale sarà l’esito degli ascolti, visto il debutto della fiction Blanca su Rai1.

Non è detto, infatti, che il Grande Fratello 2025 avrà la meglio sulla serie tv trasmessa in contemporanea, anche perchè Blanca ha un seguito ormai massiccio e rappresenta una vera e propria concorrenza. La nuova stagione promette un pubblico consistente pronto a scoprire i risvolti delle vicende già presentate qualche mese fa. Certo è che questa edizione del GF non è come tutte le altre e porta con sè grandissime novità tra cui il ritorno di Simona Ventura come conduttrice e la scelta di un cast sconosciuto a differenza del solito.

Ascolti Grande Fratello 2025: la carta vincente di Simona Ventura

Sono passati ben 14 anni dall’ultimo reality di Simona Ventura, che stavolta si è rimessa in gioco rivoluzionando le carte in tavola del gioco portando una serie di novità clamorose come il pubblico a suo modo partecipe fuori dalla porta rossa, un ritorno alle origini davvero incredibile e atteso ormai da tantissimo tempo. Lo scopo di questa edizione è quello di rimettere al centro le emozioni, la spontaneità, togliendo le strategie e conoscendo da zero i protagonisti. Ma passiamo ora a scoprire quali sono i pronostici degli ascolti del Grande Fratello 2025.

Al momento gli esperti Sisal hanno puntato lo share al 23,75%. Secondo chi si occupa di fare le previsioni degli ascolti, infatti, il reality sarebbe ostacolato prepotentemente dalla nuova stagione di Blanca. Insomma, al momento non ci resta che scoprire se la ‘carta nostalgia’ giocata da Simona Ventura sarà vincente o meno, con un’edizione autentica, vera e senza quella voglia tossica di fama o di emergere come star del web.