Ascolti tv, Live Non è la D’Urso vola/ Punte da 23% di share e 9 milioni di contatti

Sono stati resi noti gli ascolti tv relativi alla giornata di ieri, domenica 18 ottobre, e ancora una volta il programma di Canale 5, Live Non è la D’Urso, ha fatto registrare picchi pazzeschi. Nel dettaglio, come scrive affaritaliani.it, la regina del quinto canale ha toccato quota 23% in alcuni spezzoni dello show, con quasi 4 milioni di telespettatori e ben 9 milioni di contatti sui social. Numeri incredibili a conferma di quanto il format della conduttrice campana vada alla grande anche in questa stagione, fra grandi scoop come la vicenda di Fabrizio Corona, casi di attualità come la questione coronavirus, e l’immancabile gossip. La media della serata è stata del 14.5%, un risultato importante che ha permesso a Canale 5 e a Carmelita di ottenere il record della serata dietro solamente alla fiction di Rai Uno, L’Allieva terza stagione, che ha invece totalizzato 4,575.000 spettatori per una media peri al 21.1% di share (Barbara D’Urso si è fermata a 2.275.000 di media).

ASCOLTI TV, NON SOLO LIVE NON E’ LA D’URSO: BENE ANCHE CHE TEMPO CHE FA

Terzo posto, con uno share dell’11.4% e con 2.984.000 spettatori, il programma di Rai 3 “Che Tempo Che fa”, condotto da Fabio Fazio. Il programma più visto della serata di ieri è stata comunque la conferenza stampa in diretta del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che attorno alle ore 21:30 ha catalizzato l’attenzione di ben 7.418.000 spettatori su Rai Uno, con uno share del 26.7%, seguito dal Tg1 delle 20:00, che è stato invece visto da 6.540.000 spettatori con il 26.5% di share. Medaglia di legno per il prime time va a Massimo Giletti e al suo “Non è l’Arena” su La7, con una media del 6.3% di share e 1.700.000 spettatori. A seguire troviamo NCIS Los Angeles (Rai Due), Una Spia e Mezzo (Italia 1), quindi il film cult Cast Away su Rete 4, la replica di Masterchef Italia su Tv8, e infine, “Ultimo, il Capitano”, su canale Nove.



