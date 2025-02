Chi ha vinto gli Ascolti Tv di lunedì 10 febbraio? Per quanto riguarda la prima serata, a sorprendere è stato il Grande Fratello. Il reality di Canale 5 ha infatti avuto un’inaspettata ripresa, intrattenendo 2.310.000 telespettatori con uno share del 18,14%. Solo giovedì scorso, 7 febbraio, era sprofondato addirittura sotto i 2 milioni di spettatori, raggiungendo solo il 14,87% di share. Tuttavia, questa risalita è destinata a durare ben poco. La prossima puntata andrà in onda giovedì, 13 febbraio, in contemporanea con il Festival di Sanremo 2025. Un vero e proprio “suicidio televisivo“, che probabilmente farà crollare nuovamente i numeri del programma condotto da Alfonso Signorini.

Nonostante i risultati incoraggianti, però, la prima serata è stata comunque vita da Rai 1 con La bambina con la valigia, che ha registrato 3.393.000 utenti e il 19,76% di share. Su Rai 2 99 da battere ha ottenuto ben 1.059.000 telespettatori (6,61%), mentre Su Rai 3 Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha conquistato 839.000 utenti e il 5,20% di share. Da segnalare Su Italia 1 il film Justice League che ha intrattenuto 1.176.000 telespettatori (6,65%).

Ascolti Tv lunedì 10 febbraio 2025: ascolti straordinari per la sfilata dei cantanti di Sanremo al PrimaFestival

Boom clamoroso per il PrimaFestival nell’access prime time di lunedì 10 febbra10 2025. Grazie anche alla sfilata degli artisti in gara al Festival di Sanremo, il format condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio su Rai 1 ha coinvolto ben 5.765.000 telespettatori con il 26,77%. Un vero e proprio trionfo, che anticipa l’entusiasmo del pubblico italiano per la kermesse musicale in partenza oggi, martedì 11 febbraio. A seguire, grande successo anche per Affari Tuoi. L’ultima puntata del game show condotto da Stefano De Martino prima della ‘pausa sanremese‘ ha ottenuto 6.499.000 e il 30,52% di share.

Niente da fare per Canale 5 con Striscia la Notizia che ha raggiunto 2.997.000 telespettatori e uno share del 13,96%. Mediaset recupera nel pomeriggio con Maria De Filippi: Uomini e Donne ha conquistato 2.408.000 utenti (22,84%), mentre Amici ha coinvolto 1.591.000 spettatori (17,05%). Neanche il Festival della Canzone Italiana ha aiutato il primo pomeriggio di Rai 1, con La Volta Buona di Caterina Balivo che ha raggiunto 1.580.000 (13,51%) nella prima parte e 1.598.000 (16,88%) nella seconda.