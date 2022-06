Ascolti tv martedì 14 giugno 2022/ 5,7 milioni di spettatori per la sconfitta Azzurra

Ascolti tv di giovedì 14 giugno: la prima serata

La partita di UEFA Nations League tra Germania e Italia, trasmessa ieri sera martedì 14 giugno 2022 su Rai 1, ha conquistato il primo posto negli ascolti tv: la sonora sconfitta della Nazionale Azzurra (5 a 2 per i tedeschi), ha vinto la serata con 5,7 milioni di telespettatori. Al secondo posto il film “La scelta – The Choice”, basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, è stato visto da 1.980.000 telespettatori su Canale 5. Terza piazza per Boss in incognito 2022 con1,4 milioni. Ma vediamo i risultati nel dettaglio.

Gli ascolti tv di martedì 14 giugno: vince la UEFA Nations League

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di martedì 14giugno 2022, il programma più visto della serata è stata la partita di UEFA Nations League tra Germania e Italia. La sconfitta degli Azzurri è stata vista da 5.754.000 spettatori pari al 30.4% di share (primo tempo a 6.447.000 e il 33.6%, secondo tempo a 5.071.000 e il 27.2%). Su Canale 5 il film “La scelta – The Choice” ha appassionato 1.980.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai 2 la terza puntata di “Boss in Incognito 2022” ha registrato 1.374.000 spettatori pari al 7.8% di share (presentazione a 776.000 e il 4%). Su Rete4 il grande classico “Il piccolo lord” ha conquistato 1.145.000 spettatori con il 6.9%. Su La7 “DiMartedì” ha registrato 1.048.000 spettatori pari al 6.7% (DiMartedì Più a 425.000 e il 7.8%). La commedia “Un’estate al mare”, con Lino Banfi, in onda su Italia 1 ha raccolto 939.000 spettatori (5.5%). Infine su Rai 3 #Cartabianca è stato seguito da 859.000 spettatori con il 5.5% (presentazione a 1.014.000 e il 5.2%).

