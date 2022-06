Ascolti tv martedì 31 maggio 2022/ Giustizia per tutti chiude al 16.1%

Ascolti tv di martedì 31 maggio: la prima serata

L’ultima puntata della fiction “Giustizia per tutti”, trasmessa ieri sera martedì 31 maggio 2022 su Canale 5, ha conquistato il primo posto negli ascolti tv: il finale della fiction con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è stata vista da più di 2,5 milioni di telespettatori. Nel finale Roberto Beltrami ha scoperto che il mandante dell’omicidio della moglie Beatrice è stato l’avvocato Carlo Bonetto, padre di Victoria. La miniserie “La fortuna” in onda su Rai 1 ha chiesto sotto la doppia cifra, con 9,9% di share. Buona partenza invece per “Boss in incognito”, la nuova edizione condotta da Max Giusti su Rai 2, ha debuttato con il 10.9% di share.

Gli ascolti tv di martedì 31 maggio: vince la fiction di Canale 5

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di martedì 31 maggio 2022, il programma più visto della serata è stata la fiction di Canale 5 “Giustizia per tutti”, con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Il finale di stagione ha registrato un netto di 2.748.000 telespettatori con share del 16.1%. Su Rai 2 la prima puntata della nuova stagione di “Boss in incognito” ha appassionato 1.844.000 telespettatori con share del 10.91%. A seguire il finale della miniserie “La fortuna” su Rai 2 è stato visto da 1.617.000 telespettatori con il 9.9% di share. Su La7 il talk show “DiMartedì”, condotto da Giovanni Floris, ha registrato 1.233.000 telespettatori con share del 7.40%, mentre #Cartabianca su Rai 3 ha registrato nella presentazione 897.000 telespettatori (4.69%) e nel programma 1.024.000 (6.31%). Su Rete 4 Il film “Don Camillo Monsignore… ma non troppo” ha appassionato ancora una volta 1.090.000 telespettatori, con share del 6.68%. Il film “Extraction” su Italia 1 è stato visto da 856.000 telespettatori, share del 4.64%.

Ascolti tv 31 maggio 2022: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata, di martedì 31 maggio 2022, la puntata di “Porta a Porta” su Rai 1 è stata seguita da 447.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Rai 2 l’appuntamento con Pierluigi Diaco a “Ti Sento” ha registrato 568.000 spettatori con l’8.5%, a seguire “Generazione Z” ha segnato 215.000 spettatori e il 6.8%. Su Canale 5 “X Style” ha appassionato 870.000 spettatori pari a uno share del 10%, mentre “Arlington Road – L’inganno” su Rete 4 è stato visto da 207.000 spettatori con il 4.3% di share.

