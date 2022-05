Ascolti tv mercoledì 18 maggio 2022/ “Giustizia per tutti” con Raoul Bova parte bene

Ascolti tv di mercoledì 18 maggio: la prima serata

La prima puntata della fiction Giustizia per tutti, andata in onda ieri sera, mercoledì 18 maggio 2022, su Canale 5 ha raccolto davanti al video più di 3 milioni di telespettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. La fiction con Raoul Bova e la moglie Rocio Munoz Morales, ambientata a Torino, ha subito conquistato il pubblico con la storia di Roberto Beltrami, ingiustamente accusato di aver ucciso l’amata moglie. Buoni ascolti anche per il docu-film di Giorgio Verdelli Il coraggio di essere Franco dedicato al grande Franco Battiato nel primo anniversario della sua scomparsa, che si attesta come il secondo programma più visto della serata con quasi 2,5 milioni di spettatori su Rai 1.

Don Matteo 13, ascolti tv martedì 17 maggio 2022/ Quasi 6 milioni di spettatori

Gli ascolti tv di mercoledì 18 maggio: parte bene “Giustizia per tutti”

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di mercoledì 18 maggio 2022, gran parte degli italiani hanno visto la prima puntata di Giustizia per tutti su Canale 5: la fiction con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ha conquistato 3.736.000 telespettatori pari al 20.70% di share. A seguire il docu-film Il coraggio di essere Franco, dedicata a Franco Battiato scomparso il 18 maggio 2021, ha registrato su Rai 1 2.429.000 telespettatori con share del 13.11%. Sul terzo gradino del podio è salito l’appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli: nella presentazione 1.297.000 telespettatori e share del 6.32%, nel programma 1.740.000 e il 10%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato come ascolti tv 911.000 telespettatori con share del 4.44% e nel programma 1.105.000 con il 8.19%. Su Rete 4 Controcorrente è stato seguito da 695.000 telespettatori, pari al 4.68% di share. La serie tv The Good Doctor su Rai 2 ha registrato 1.047.000 telespettatori con il 5.06% di share, a seguire l’episodio di The Resident ha appassionato 760.000 spettatori (4.08%). Infine Atlantide, su La 7, è stato visto da 464.000 telespettatori con share del 2.43%

Isola dei famosi, ascolti tv lunedì 16 maggio 2022: altro flop/ Vince A Muso duro

Ascolti tv 18 maggio 2022: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata l’appuntamento con Porta a Porta, su Rai 1, è stata visto da 485.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show 40 ha appassionato una media di 1.070.000 spettatori pari a uno share del 15.7.%. Su Rai 2 la nuova stagione di Una Pezza di Lundini ha segnato 313.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte ha registrato il 7.4% con 517.000 spettatori. Su Italia1 I Griffin hanno appassionato 298.000 ascoltatori con il 9.1% di share nel primo episodio e 245.000 (9.3%) nel secondo. Infine su Rete 4 Franco Battiato Special, in ricordo dell’artista siciliano, ha segnato il 3.1% di share con 106.000 spettatori.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Ascolti tv domenica 15 maggio 2022/ Oltre 4 milioni per la finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA