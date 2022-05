Ascolti tv mercoledì 25 maggio 2022/ Vince TV8 con la finale Roma-Feyenoord

Ascolti tv di mercoledì 25 maggio: la prima serata

La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord trasmesso ieri sera, mercoledì su TV8 ha conquistato il primo posto negli ascolti tv: la vittoria dei giallorossi guidata da José Mourinho è stata vista da più di 3 milioni di telespettatori. La partita ha interrotto la serie di prime serate conquistate da Raoul Bova, con “Don Matteo” su Rai 1 e “Giustizia per tutti” su Canale 5: la seconda puntata della fiction Mediaset, infatti, si è classificata seconda negli ascolti con 2,4 milioni di spettatori. Al terzo posto il film “Il traditore” con Pierfrancesco Favino, su Rai 1, non è arrivato ai 2 milioni di telespettatori.

Gli ascolti tv di mercoledì 25 maggio: vince la Roma su TV8

Ieri sera, secondo gli ascolti tv di mercoledì 25 maggio 2022, gran parte degli italiani hanno visto la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord in onda su TV8: 3.293.000 spettatori con il 16,2% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie “Giustizia per tutti” con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ha registrato 2.414.000 telespettatori per uno share del 13,22%. Su Rai 1 il film “Il Traditore”, invece, ha conquistato 1.922.000 spettatori pari all’11.1% di share. Buoni ascolti per “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli su Rai 3: nella presentazione ha registrato 1.071.000 telespettatori (5,10%) e nel programma 1.671.000 (9,40%). Su Italia 1 l’ultima pianta de “Le Iene Show” ha segnato nella presentazione 868.000 telespettatori (4,14%) e nel programma 1.070.000 con share del 7,66%. Su Rai 2 spazio alle serie tv: “The Good Doctor” ha interessato 944.000 spettatori pari al 4.5% di share e “The Resident” 768.000 (4%). Su Rete 4 la puntata di “Controcorrente” è stata vista da 511.000 spettatori con il 3.4% di share. Infine su La7 Atlantide ha registrato 479.000 spettatori con uno share del 3.5%.

Ascolti tv 25 maggio 2022: come è andata la seconda serata

Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata la puntata del Maurizio Costanzo Show su Canale 5 ha doppiato Porta a Porta su Rai 1: il programma di Maurizio Costanzo ha registrato 868.000 telespettatori con share del 13,96%, mentre Bruno Vespa è stato seguito da 403.000 telespettatori con share del 7,72%. Su Rai 2 “Una Pezza di Lundini”, con Nino Frassica ospite speciale, ha appassionato 313.000 telespettatori con share del 2,14%. Su Rai 3 l’appuntamento con Tg3 Lineanotte ha registrato 512.000 telespettatori e share del 7,68%.

