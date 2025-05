Calano a picco gli ascolti della 19esima edizione dell’Isola dei Famosi. Ieri, mercoledì 28 maggio, su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata del reality di sopravvivenza, con la conduzione di Veronica Gentili, accompagnata da Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli in qualità di inviato. Nonostante la discreta partenza, il programma non è riuscito ad intrattenere il pubblico con il passare delle settimane, complici anche i numerosi ritiri dei concorrenti. Nel giro di pochi giorni, infatti, tantissimi naufraghi hanno scelto di abbandonare l’isola, non riuscendo più a vivere in quelle condizioni estreme.

Al che, la produzione è corsa subito ai ripari, chiamando nuovi concorrenti e incentrando le dinamiche sul discusso naufrago Mario Adinolfi. Ma, non è bastato. Difatti, la puntata trasmessa ieri ha registrato solamente 1.788.000 spettatori con uno share del 13,3%. Insomma, una vera e propria debacle, con un calo netto rispetto alla scorsa puntata – che aveva registrato il 15,7% – e, soprattutto, la seconda diretta, che invece era riuscita a raccogliere 2.049.000 utenti con uno share del 17,5% di share.

Ascolti Tv mercoledì 28 maggio 2025: i dati preoccupanti dell’Isola dei Famosi

Insomma, è stata una stagione a dir poco complicata per i reality di Canale 5. Dopo sei mesi già altalenanti per il Grande Fratello, sono arrivate le batoste de La Talpa, chiusa in anticipo dopo appena tre puntate, e soprattutto di The Couple. Nonostante il ritorno sul piccolo schermo di Ilary Blasi, lo spin-off del GF ha toccato ascolti disastrosi, scendendo sotto il milione di spettatori. Pier Silvio Berlusconi ha così deciso di non mandare in onda nemmeno la finale, facendo uscire i concorrenti dalla Casa senza preavviso. Dunque, l’ultima “speranza” era l’Isola dei Famosi, rinnovata con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista.

Tuttavia, dopo un inizio promettente, le puntate dell’Isola sono andate peggiorando sempre di più, fino a raggiungere il 13% nell’appuntamento di mercoledì, 28 maggio. In contrapposizione, su Rai 1, la replica del film “Pretty woman” ha raccolto 2.622.000 spettatori e il 15,8% di share. Bene anche Italia 1 con “Run All Night – Una notte per sopravvivere” che ha totalizzato 1.024.000 telespettatori e il 6% di share, così come “Chi l’ha Visto?” su Rai 3 con 1.730.000 spettatori e il 10,7% di share.