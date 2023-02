Ascolti tv quarta serata di Sanremo 2023/ Share a 66,5%: il più alto dal 1988

I dati sugli ascolti della quarta serata del festival di Sanremo 2023 confermano, ancora una volta, l’ampio apprezzamento del pubblico per il lavoro svolto dalla Rai e dal direttore artistico Amadeus. La macchina messa in moto quest’anno, e che ha visto alcune piccole rivoluzioni nel format del festival come per esempio l’aumento a 28 del numero di artisti in gara, funziona egregiamente e lo confermano sicuramente i numeri, tra i più alti fin dall’introduzione dello stesso sistema Auditel.

Gli ascolti della quarta serata di Sanremo 2023

Insomma, la quarta serata del festival di Sanremo 2023 ha segnato degli importanti numeri in termini di ascolti televisivi, anche se a livello di audience generale si riconferma una tendenza al ribasso rispetto alle primissime edizioni del contest musicale. I dati Auditel di ieri sera, comunque, parlano di una media di 11.121.000 spettatori, con uno share pari al 66,5%, di ben 6 punti superiore a quello registrato lo scorso anno dopo la serata delle cover.

Andando nel dettaglio dei dati sugli ascolti di Sanremo 2023, la prima parte della serata è stata seguita da ben 15.046.000 spettatori, con uno share del 65,2%. La seconda parte, invece, ha visto il tradizionale calo di spettatori, che sono passati a meno della metà (7.041.000), mentre lo share è aumentato di ben 4 punti, arrivando al 69,7%. Dati importanti, che parlano anche di un aumento in termini di spettatori e di share rispetto alle prime tre serate dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo.

Ascolti di Sanremo: share al massimo storico dal 1988

Il dettaglio più importante negli ascolti tv, sia che si parli del Festival di Sanremo che di qualsiasi altra trasmissione, è il dato sullo share. Nella serata di ieri, grazie alla serata cover, la Rai si è portata a casa uno share del 66,5% medio, che seppur non sia il record del festival, è comunque il dato più alto dal 1988. Il sistema Auditel fu introdotto l’anno precedente, proprio per tenere conto degli ascolti tv, e l’edizione di Sanremo 1987 segnò il record assoluto, toccando la soglia del 67,5% medio nella serata di venerdì.

