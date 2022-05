Ascolti tv sabato 15 maggio/ Record di ascolti per la finale dell’Eurovision che…

Ascolti tv sabato 15 maggio, record di ascolti per l’Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest ha chiuso ieri sera con il botto. La serata conclusiva della manifestazione ha conquistato la serata nella gara degli ascolti totalizzando il 41,9% di share con 6 milioni e mezzo di telespettatori. Un record di ascolti anche se i dati della finale dello scorso anno segnano circa 2 milioni di spettatori in meno. Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan con Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi al commento, tra artisti in gara e super ospiti hanno conquistato gli italiani dal Pala Alpitour di Torino e hanno permesso all’Eurovision 2022 di chiudere con il botto.

Coloro che non hanno seguito l’Eurovision si sono indirizzati verso altre scelte. Su Canale 5 è andato in onda Amici come prima, dalle 21.37 alle 23.13, ed ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 921.000 spettatori ed ha registrato il 4.7%. Su Italia 1 il film animato L’Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva ha intrattenuto 882.000 spettatori con il 4.6% di share. Rai3 The Informer – Tre Secondi per Sopravvivere segna 448.000 spettatori pari ad uno share del 2.5% mentre Rete4 con Don Camillo e l’onorevole Peppone ha totalizzato 989.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Il processo di Norimberga è stato seguito da 545.000 spettatori con uno share del 3.3%, Su Tv8 Dark Tide da 219.000 spettatori con l’1.2% di share. Su Nove Putin – Potere senza Confini ha raccolto 258.000 spettatori davanti al video, registrando l’1.4% di share.

Ascolti tv sabato 15 maggio, picco di ascolti per Mahmood e Blanco

Nella serata di ieri sera il picco di ascolti si è registrato durante l’esibizione di “Brividi” di Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest alle 21:58, con 7.902.294 spettatori (e il 39,4% di share). Dunque si sono sfiorati gli 8 milioni di spettatori. Sul fronte delle fasce d’età, il target 15-34 anni arriva al 52,3% (991.000 spettatori). Come da tradizione, su Rai 1 va forte la fascia degli over 55, con oltre 3,4 milioni di spettatori (39% di share). Per quanto riguarda invece il preserale Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.036.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.148.000 spettatori (24%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.970.000 spettatori con il 19.4% di share e Avanti un Altro! ne segna 2.816.000 con il 21.9% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 340.000 spettatori (3%) e NCIS Los Angeles 588.000 (3.9%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 510.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 il TG Regione informa 1.758.000 spettatori (12.5%) e Blob segna 683.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.5% con 697.000 spettatori e su La7 TGLa7 Speciale fa compagnia a 381.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 172.000 spettatori (1.2%).

