Ascolti tv sabato 18 maggio: trionfa Amici con 4.5 milioni di spettatori/ Secondo posto per Carlo Conti

Maria De Filippi regina di ascolti, ancora una volta. Il talent show condotto dalla regina di Mediaset ha ottenuto uno strepitoso successo, come spesso accade: la finale di Amici, infatti, è stata seguita da quasi 4.5 milioni di italiani con il 31.8% di share. Non riesce a reggere il confronto Carlo Conti con la replica dei momenti più importanti dell’ultima edizione de I migliori anni. Su Rai Uno, questo ha totalizzato poco più di 2 milioni di utenti con il 15% di share.

Su Rai 2, invece, FBI ha tenuto incollati allo schermo 954.000 spettatori per il 5.4% di share. Sempre sul servizio pubblico, Sapiens – Un solo pianeta è stata la scelta di 622.000 spettatori con il 4.2% di share. Non solo programmi e documentari, però: su altri canali sono andati in onda film. Shrek 2, su Italia 1, ha tenuto davanti alla tv 637.000 spettatori per il 3.8% di share. Su Rete 4, Le ali della libertà è stato scelto d 603.000 spettatori per il 4.1% di share. 918.00 le persone che invece hanno guardato su La7 In altre parole, con il 5.4% di share. Infine su Nove, Accordi & Disaccordi è stato visto da 457.000 spettatori con il 2.8% di share mentre Alessandro Borghese con 4 Ristoranti è stato scelto da 197.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti tv sabato 18 maggio: Maria De Filippi doppia Rai 1

A vincere la serata di sabato 18 maggio in termini di ascolti tv è stata ancora una volta Maria De Filippi che ha ottenuto 4.5 milioni di spettatori con uno share superiore al 30%. Un successo annunciato quello di Amici, che in questa puntata finale non ha deluso le aspettative. A vincere il talent è stata Sarah Toscano e la serata ha tenuto incollati tantissimi italiani alla tv, grazie alla serata ricca di sfide, musica e coreografie. Sempre apprezzatissimo, infatti, il programma ideato da Maria De Filippi, che ha così replicato il successo avuto nelle precedenti serate, superando di gran lunga gli “avversari”.











