Maria De Filippi domina gli Ascolti Tv di sabato 8 febbraio 2025. Con Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo come ospiti, su Canale 5 C’è Posta per Te ha ottenuto 4.632.000 telespettatori e uno share del 31,96%. Lo show della De Filippi è un vero e proprio fenomeno televisivo, raggiungendo numeri utopici, eguagliati ormai solo dal suo “pupillo” Stefano De Martino con Affari Tuoi. Cala, invece, Ora o Mai Più. Il talent show condotto da Marco Liorni ha ottenuto su Rai 1 2.084.000 utenti e uno share del 15,96%.

Il programma era partito abbastanza bene, nonostante la prevedibile vittoria della De Filippi, conquistando nella prima puntata 2.693.000 spettatori e il 18,2% di share. Con il passare delle settimane, però, Liorni ha iniziato a perdere sempre più spettatori, fino a sprofondare sotto il 16%. Nonostante un cast stellare, Ora o Mai più pare aver già perso il suo appeal agli occhi del pubblico. Ad ogni modo, dopo la finale di Sanremo 2025, andranno in onda altre due puntate. Resta da vedere se, dopo una settimana di pausa, i telespettatori torneranno a sintonizzarsi per scoprire il vincitore della competizione canora. Da segnalare, poi, In altre parole su La7, che è stato visto da 1.030.000 utenti (5,77%).

Ascolti Tv sabato 8 febbraio 2025: volano C’è Posta per Te e il PrimaFestival

Grande successo per il debutto del PrimaFestival con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio. A distanza di tre giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, il programma ha conquistato l’access prime time di Rai 1, registrando 4.723.000 utenti e il 25,36% di share. Numeri promettenti, destinati a crescere con la partenza ufficiale della kermesse musicale. A seguire, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha registrato 5.621.000 con il 29,66% di share. Recupera leggermente ascolti Striscia la notizia, che ha registrato su Canale 5 3.116.000 telespettatori con il 16,48% di share.

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato 2.978.000 utenti (20,97%) nella prima parte e 4.134.000 (25,21%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha divertito 2.366.000 spettatori (17,39%) nella presentazione e 3.239.000 (19,23%) nella seconda. Vittoria netta per Canale 5 nel pomeriggio con Verissimo. Le interviste di Silvia Toffanin hanno infatti coinvolto 2.181.000 telespettatori (18,8%) nella prima parte e 2.232.000 (17,9%) nella seconda. Su Rai 1, invece, Sabato in diretta ha intrattenuto 1.191.000 utenti (9,91%) nella prima part e 1.566.000 (12,39%) nel finale.