Sono clamorosi i dati degli ascolti della quarta puntata del Festival di Sanremo 2025. Lo show in diretta su Rai Uno e condotto da Carlo Conti, ha totalizzato il 70,8 per cento di share, numeri straordinari. In totale sono stati 13,5 milioni i telespettatori che hanno seguito il Festival, dati incredibili soprattutto se rapportati a quelli delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2024, infatti, la serata delle cover e dei duetti totalizzò il 67,8% di share, quindi il 66,5 per cento nel 2023 e infine il 60,5 per cento nel 2022.

Sanremo Start, la parte della quarta puntata di Sanremo 2025 in onda dopo il tg fino alle ore 21:15, ha totalizzato 13,2 milioni di telespettatori, pari al 55,7 per cento. Quindi la prima parte, fino alle ore 23:29, ha registrato 16,2 milioni di spettatori con uno share del 68,9 per cento, e infine la seconda parte, dalle ore 23:34 alla chiusura all’1:29, ha totalizzato 9,5 milioni di spettatori, per uno share del 73,7%.

ASCOLTI SANREMO 2025, PERCHE’ I NUMERI SONO ECCEZIONALI

Ricordiamo che i dati degli ascolti di Sanremo 2025 comprendono per la prima volta anche i numeri dei contatti in streaming, di coloro che hanno seguito la quarta serata via app o via sito web di RaiPlay, ma si calcola che siano circa 400mila le persone che utilizzano i dispositivi per seguire il Festival, quindi numeri eccezionali e superiori a quelli di Amadeus. Ennesima conferma quindi di quanto il festival di Carlo Conti piaccia e lo faccia in maniera trasversale.

Spogliatosi delle numerose polemiche, degli scandali e del trash che avevano un po’ caratterizzato le ultime cinque edizioni, Sanremo è tornato ad essere il vero show della musica italiana e con ritmi molto serrati, tenendo conto che Carlo Conti sta chiudendo in media mezz’ora prima di Amadeus ad ogni serata, un dato non da poco visto che, nel caso avesse eguagliato il suo predecessore, lo share e i numeri sarebbero stati ancora maggiori.

ASCOLTI SANREMO 2025, COSA E’ SUCCESSO IERI

La quarta serata del festival di Sanremo 2025, quella dedicata a duetti e cover, si conferma quindi la preferita dal grande pubblico, e ieri è stata impreziosita da alcune esibizioni a dir poco sensazionali, a cominciare da quella di Giorgia e Annalisa, che hanno vinto la puntata con la loro cover di Skyfall di Adele. Curiosa l’esibizione di Lucio Corsi, che ha cantato con Topo Gigio, e splendida anche la prova di Elodie con Achille Lauro.

Era attesissima anche l’esibizione di Fedez con Marco Masini sulle note di Bella Stronza, e prova che ha fatto visibilmente commuovere lo stesso artista meneghino. Di mezzo la co-conduzione di Geppi Cucciari e Mahmood, entrambi eccezionali, con la prima pungente come non mai, mentre il secondo reduce da una esibizione, con tanto di spogliarello, che ha mandato in visibilio il pubblico presente all’Ariston così come quello di casa.